Nova ljubav? Dženifer Lopez pala na šarm zgodnog Britanca i svi kažu da je isti Ben! (FOTO)

Dženifer Lopez i Bret Goldštajn, najpoznatiji kao Roj u seriji 'Ted Lasso', našli su se u centru nagađanja o navodnoj romansi koja se preselila sa seta u stvarni život

Tokom snimanja romantične komedije 'Office Romance', Dženifer Lopez i markantni britanski glumac jako su se zbližili.

Kako piše Daily Mail, Dženifer Lopez, iza koje je turbulentni razvod s Benom Affekom, s Goldštajnom je provodila mnogo vremena i pre početka snimanja. Glumica je, podsetimo, nakon razvoda od Afleka 2025. godine ponovo u fokusu javnosti kada je reč o privatnom životu.

Izvor tog lista tvrdi da je tokom snimanja 'javna tajna' bilo to da se između Breta i Džej Lo razvila posebna povezanost.

'Od početka su sjajno funkcionisali zajedno, a hemija među njima bila je električna, što će i gledatelji videti', rekao je izvor i dodao: 'Bili su jako prisni, stalno su se smejali i mnogi su sumnjali da među njima ima nešto više.'

Goldštajn je, prema navodima stranih medija, samac od 2022. godine, kada je prekinuo vezu s glumicom Bet Rajalans.

Što se navodno događalo nakon snimanja

Drugi izvor za The Sun tvrdio je da su Lopez i Goldštajn bili vrlo bliski i na završnoj zabavi nakon snimanja.

'Tokom završnog partija nisu se odvajali jedno od drugog za stolom dok su se družili s ostatkom glumačke ekipe. Jako su se dobro zabavljali toekom snimanja i to je bilo baš ono što je trebalo Dženifer nakon Bena Afleka. Vratio joj je osmeh na lice', rekao je taj izvor.

Isti izvor dodao je da su se na setu navodno mogle čuti šale da je Bret 'britanska verzija Bena', kao i da je Dženifer očigledno imponovao njegov britanski šarm. Daily Mail navodi i da su se Lopez i Goldštajn zajedno pojavili još u septembru 2024. godine, kada su snimljeni na brodvejskoj predstavi 'Oh, Mary!', a tada su došli podržati koleginicu Beti Gilpin.

Nakon završetka snimanja Lopez je u emisiji Endija Koena 'Watch What Happens Live' bez zadrške nahvalila Goldštajna pa ga i opisala kao svog omiljenog filmskog partnera za poljubac.

'Reći ću da sam upravo snimila film s Bretom Goldštajnom i da mi je poljubac na setu s njim bio najbolji', rekla je.

'Office Romance' na Netfliks stiže 5. jula.

Netfliks je u ponedeljak na Instagramu objavio zvanični sinopsis filma.

'Dženifer Lopez i Bret Goldštajn glume u filmu 'Office Romance', raskošnoj romantičnoj komediji o tajnoj u kancelarijskoj vezi i problemima u koje upadnu dvoje radoholičara kad počnu da slušaju svoje srce', stoji u opisu filma, a on na Netfliks stiže 5. jula.

Lopez u njemu igra direktorku Džeki Kruz koja se zaljubljuje u novog zaposlenog Danijela (Goldštajna). U razgovoru za People glumica je rekla da je Džeki 'radoholičarka i neverovatno se kontroliše', ali i naglasila da se privatno ipak razlikuje od svog lika.

'Možda postoje neki slični elementi, ali Džeki kao direktorka i ja kao direktorka vrlo smo različite u stvarnom životu. Iako jako puno radim, razumem ravnotežu između posla i privatnog života te prioritet dajem porodici i prijateljima', rekla je Lopez. Dodala je i da je film 'klasična romansa s modernijim, oštrijim humorom' i da je zato odmah pristala na projekat.

'Bila sam zatrpana drugim projektima, ali znala sam da moram da snimim ovaj film pa smo sve posložili. Mislim da je ovo tačno ono što nam sada treba', rekla je.

Lopez je pritom biranim rečima govorila o svom kolegi.

'Rekao bih da je Bret doneo neverovatno smirenu i sigurnu energiju u svoju izvedbu. U njemu postoji nešto vrlo prizemljeno i prirodno. Nije pokušavao da glumi romantiku ni komediju jer je u stvarnom životu zaista vrlo duhovit, šarmantan i privlačan, pa je sve delovalo potpuno prirodno', rekla je.

Goldštajn je za People otkrio da su on i koscenarista Džo Keli pisali scenarrio za 'Office Romance' baš s Lopez na umu.

'Pitali smo se ko je najbolja zvizda romantičnih komedija i bez imalo dvoumljenja obojica smo rekla – Džej Lo. Tiokom dužeg putovanja vozom osmislili smo celu ideju za film. Lako je pisati romantičnu komediju kad vam je Džej Lo u mislima. Ona je najbolja u tome. Hteli smo da napišemo nešto dovoljno duhovito i pametno tako da bude vredno toga da kaže – da', rekao je glumac.

Reditelj Ol Parker za isti je medij rekao da film donosi nešto novo u očekivanja publike od Lopez.

'Film pomera granice malo dalje od onoga što ljudi možda očekuju od filma u kojem glumi Dženifer Lopez. Bila je oduševljena time i pritom vrlo duhovita', rekao je Parker.

