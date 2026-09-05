PRIJATELJI DŽENIFER ANISTON NE VERUJU NJENIM DEČKU: Sa njom je iz koristi i glumi sve? (FOTO)

Aniston je nedavno javno podržala Kertisa tokom intervjua povodom njegove nove knjige.

Ljubavna bajka je daleko od idilične priče? Prijatelji čuvene glumice Dženifer Aniston sumnjaju u njenog partnera, hipnoterapeuta Džima Kertisa. Sudeći po tim pretpostavkama, romansa bi mogla da preraste u katastrofu.

"Neki prijatelji Dženifer Aniston nisu još potpuno sigurni u Džima. Brinu se da bi mogao da bude oportunista i da se pretvara", rekao je izvor za Page six.

Dženifer Aniston (57) i njen sedam godina mlađi partner u vezi su od jula 2025. godine, kada su i primećeni na Majorci.

"Svi obožavaju Džen i žele joj samo najbolje jer ona apsolutno zaslužuje to. Na kraju krajeva, ako je ona srećna, onda su naravno i oni srećni zbog nje, ali su takođe veoma zaštitnički nastrojeni prema njoj i nikada ne žele da vide kako je neko zloupotrebljava. A nekima među njima je jednostavno teško da mu potpuno veruju u ovom momentu", dodao je insajder.

Na drugoj strani su prijatelji čuvene glumice kojima se Kertis dopada. "Oni apsolutno obožavaju Džima i smatraju da se on besprekorno uklapa u njihov krug prijatelja. Nisu videli Džen ovako srećnu već dugo vremena i misle da se Džen i Džim dopunjuju na toliko nivoa".

Ta grupa prijatelja je presrećna zbog holivudske zvezde i žele samo najbolje njoj i njenom partneru Džimu Kertisu.

Zvezda serije "Morning Show“ pridružila se svom dečku juče u Njujorku, gde ga je intervjuisala o njegovoj novoj knjizi "Knjiga mogućnosti“.

Tokom razgovora, Kertis je otvoreno govorio o ozbiljnim zdravstvenim problemima sa kojima se suočio u svojim dvadesetim godinama nakon što su mu otkrivene lezije na kičmenoj moždini, zbog čega je bio delimično paralizovan i bori se sa hroničnim bolom u nervima.

Dobitnica Emija je takođe pokazala svoju razigranu stranu kada je ispričala sledeće:"Išla sam u Štajnerovu školu koja se nalazi odmah niz ulicu, pa sam dolazila u ovu salu svakog četvrtka. I nisam bila naročito sportski tip, ali morali smo da igramo između dve vatre i koristile su se one ogromne crvene lopte. A tu nije bilo terena; sve je bilo unutra, pa si morao da trčiš da spaseš živu glavu. Tako da je ovo zaista poseban trenutak gde se krug zatvorio, to što sam ponovo ovde sa tobom".

Aniston je zatim pogledala Kertisa i našalila se: "Pa... kad smo već kod izbegavanja lopti...“, što je izazvalo histeriju u publici.

Na kraju intervjua, glumica je pitala svog dečka: "Jesam li te potpuno osramotila?“. Kertis je odgovorio:"Mnogo.“

U međuvremenu, Kertis je nedavno otkrio da su se upoznali preko zajedničkih prijatelja pa je njihovo prijateljstvo na kraju preraslo u romantičnu vezu.

Aniston je ozvaničila njihov odnos na Instagramu u novembru 2025. godine, podelivši slatku fotografiju na kojoj grli Kertisa dok mu čestita rođendan. Od tada je javno hvalila svog dečka, nazivajući ga "veoma posebnim, veoma normalnim i veoma ljubaznim“.

(Blic Žena)

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