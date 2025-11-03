NOVA TUŽBA PROTIV ALEKA BOLDVINA: Osumnjičen da je pokušao da prebaci krivicu za metak kojim je usmrtio snimateljku na rekvizitsku firmu

Vlasnik firme, Set Keni, optužio je Boldvina i druge producente filma da su vodili medijsku kampanju kojom su pokušali da prebace krivicu za metak koji je usmrtio snimateljku na njega.

Rekviziterska firma PDQ Arm & Prop, koja je radila na filmu „Rust“, tokom čijeg je snimanja upucana snimateljka Halina Hačins, tužila je glumca Aleka Boldvina.

Vlasnik firme, Set Keni, optužio je Boldvina i druge producente filma da su vodili medijsku kampanju kojom su pokušali da prebace krivicu za metak koji je usmrtio snimateljku na njega. Keni tvrdi da su Boldvin i produkcijska kompanija koristili medije kako bi ga prikazali u „lažnom i uvredljivom svetlu“.

Naveo je da je zbog „nacionalne propagandne kampanje“ pretrpeo teške finansijske gubitke i da više ne može da pronađe posao. Prema njegovim rečima, produkcija „Rusta“ je završena u jednoj od njegovih iznajmljenih nekretnina bez plaćanja, a njegov rekviziterski inventar ostao je pod nadzorom policije.

Od suda je zatražio da porota odluči koliku odštetu treba da dobije za pretrpljenu štetu, kao i dodatnu naknadu ukoliko porota utvrdi da su glumac i ostali postupali nepromišljeno ili zlonamerno.

Keni je radio kao glavni distributer rekvizita za film koji se snimao 2021. godine, a njegova firma je isporučivala lažne metke za set. Tokom istrage, u PDQ Arm & Prop pronađeni su pravi meci, ali je tužilaštvo tvrdilo da nisu identični metku koji je ispaljen na setu 21. oktobra 2021. godine.

Na suđenju tužioci su naveli da su pravi meci na setu viđeni na fotografijama snimljenim 10. oktobra te godine, dakle dva dana pre nego što su Kenijevi lažni meci stigli na snimanje.

"Bilo je razarajuće. Nije stvar u spašavanju obraza, nemam više ništa da izgubim. Cela ova situacija bila je sra***, a ja sam bio žrtveno jagnje“, rekao je sada Set.

Vlasnik rekviziterske firme tvrdi i da je tužbu podneo nakon što je Boldvin u januaru tužio službenike Novog Meksika zbog, kako je naveo, zlonamernog progona. Glumac je u toj tužbi ponovio teoriju da je Kenijeva firma slučajno pomešala prave metke s lažnima i tako ih dostavila produkciji. Boldvin pravni tim tada je tvrdio da Keni nije bio istražen jer je imao status svedoka.

"Zašto želi da me prikaže kao zlikovca? Moram da ispričam svoju stranu. Imam priliku da kažem: ‘Evo šta se zapravo dogodilo, i to u mnogo slučajeva.’“, naglasio je Keni.

Boldvinova tužba iz januara uključuje optužbe za klevetu, a njegovi advokati tvrde da su tužioci i istražitelji ciljali na glumca i koproducenta radi lične profesionalne ili političke koristi. Tužba je prvobitno odbačena u julu, ali je nedavno ponovo pokrenuta i premeštena na savezni sud.

