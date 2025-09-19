NOVI DETALJI IZ ŽIVOTA MARINE ABRAMOVIĆ: Nakon prevare muža, SMUVALA I NJEGA I LJUBAVNICU

Marina ne moli za empatiju, ona je izaziva u autobiografiji "Hod kroz zidove" životna priča Marine Abramović vraća je u kuću bez poljubaca i u studio u kom se strah guta bez vode. U "Nightsea Crossing" sa Ulajem osam sati ćutanja pretvara se u buru, a plan venčanja na Kineskom zidu postaje granica koju ljubav ne prelazi. Na stranicama koje peku kao žar ona spaja operacioni sto i pozornicu: telo je materijal, rana je motiv, istina je publika. Između pobačaja, javnog linča i nepristajanja da bude majka "po pravilniku", priznaje prevaru i noć sa Ulajem i njegovom ljubavnicom.

Život Marine Abramović obeležile su brojne kontroverze, a kako i sama kaže, u njenom detinjstvu je bilo mnogo krvi. Ona je o svojoj teškoj prošlosti, otvoreno govorila u autobiografiji "Hod kroz zidove" gde je otkrila više o zlostavljanju koje je doživela od strane roditelja, koji je nisu podržavali niti ljubili, već su je fizički i emocionalno zlostavljali.

Kao tinejdžerka, Marina je patila od niskog samopouzdanja zbog svog izgleda i osećala se neprivlačno, ali danas je postala ikona lepote i inspiracija mnogima. Kao tinejdžerka, verovala je da je "užasno ružna". Imala je, kako se seća: "veliki nos, mnoštvo bubuljica, užasnu frizuru, ortopedske cipele i naočare s vrlo debelim staklima".

U knjizi je hrabro iznela svoje iskustvo sa pobačajima i odluku da ne želi da ima decu, suočavajući se s kritikama i licemernim reakcijama javnosti.

Kako je priznala u jednom od retkih intervjua od tada, u "Guardianu", razočarala se reakcijama i napadima: "Svidelo mi se kako je jedan od forumaša napisao da niko ne pita Džordža Klunija zašto nema decu. Ostalo je bilo vrlo licemerno".

"U mom detinjstvu je bilo mnogo krvi"

U memoarima je objasnila kako je u njenom detinjstvu bilo i mnogo krvi. Kada je izgubila svoj prvi dečji zub, krvarenje se nije zaustavljalo tri meseca, a kada je dobila prvu menstruaciju, trajala je deset dana. Autobiografija Marine Abramović je beskompromisna ispovest, kao i svi njeni performansi, u kojoj su život i umetnost u neraskidivoj vezi.

Isto tako, Marina je opisala fizičku traumu iz detinjstva, kao i uticaj koji su njeni roditelji, bivši partizani, imali na njen život i umetničku inspiraciju.

NJena odluka da se posveti umetnosti formirala se još dok je bila mlada, inspirisana nekonvencionalnim umetničkim doživljajem koji je doživela, a koji je podstakao njenu odluku da svoje ideje izrazi kroz radikalne umetničke forme.

Prijatelj njenog oca posetio ih je i pokazao joj jedan umetnički proces, nabacio je niz boja na sliku, spalio tu sliku, i rekao joj je kako je reč o zalasku Sunca. Marina Abramović verovala je da je to fantastičan prizor. Odlučila je nakon toga da studira umetnost, ali njene ideje su bile radikalnije. Marina Abramović je postala simbol hrabrosti, iskrenosti i umetničke autentičnosti, čiji su performansi duboko povezani sa njenim životom i iskustvima.

NJeni performansi postaju sve radikaliniji

Prvi radikalniji performans izvela je u Edinburgu, "Ritam 10", raširila je prste ruke i igrala se nožem, svaki put kada bi se ranila, popila je žestoko piće (inače nikad ne pije), uzela ponovo nož, i nastavila.

U doba kada je izvela navedeni performans, živela je vrlo konzervativnim životom, u Beogradu, u stanu sa svojom majkom, kod kuće je morala da bude do deset uveče. Kada je bila 14-godišnjakinja, namerno je krenula da prereže venu, ali baka ju je pronašla i sprečila, majci nisu nikad rekli.

Legla je i usred zapaljene zvezde, skoro se ugušila: "Uvek sam osećala strah, i s tim osećajem sam se suočavala u svojoj umetnosti. Zvezda petokraka je bila u svakoj školskoj knjizi. Bila je simbol restrikcije i kontrole, i želela sam da se oslobodim toga tako da se suočim s ovim simbolom". Kada je njena majka otkrila šta joj sve ćerka radi u ime umetnosti, bacila joj je staklenu pepeljaru u glavu, rekla je da joj je "dala život" i da će joj ga sada "uzeti natrag".

Od obostranih nevera i nasilja do seksa utroje

Jedan isečak iz memoara Marine Abramović nekoliko dana pre izlaska celog dela objavljen je u britanskom The Guardianu. Vratila se u vreme kada su ona i nemački umetnik Ulaj bili u Australiji i dobili ideju da izvedu performans radnog naslova "The Lovers". Plan je bio da će par stati na suprotne strane Kineskog zida i hodati dok se (nakon što svako pređe po 2.500 kilometara) ne susretnu, a na sredini građevine trebali su da se venčaju.

Početak njihovog kraja bio je kada su izvodili “Nightsea Crossing”, u kojem su u danima po osam sati dnevno sedeli u stolici jedno naspram drugog i gledali se u oči. Ulaj zbog bola u abdomenu nije uspeo da izdrži do kraja, a Abramović je izvela performans onako kako su ga zamislili. Osećao se poniženo.

Status quo u njihovoj vezi trajao je još dve godine. Par je u to vreme od prijatelja i javnosti skrivao činjenicu da im je veza u raspadu. Uskoro je Abramović priznala Ulaju da ga vara s jednim francuskim piscem, na šta joj je on takođe otkrio identitet svoje ljubavnice. Nakon priznanja pitala ga je da li želi s njom i svojom ljubavnicom da ima seks utroje, na šta je on pristao.

Tu je situaciju opisala kao prilično bolnu: "Bilo je poput jednog od mojih performansa, samo što je to bio stvarni život. Nisam htela da to bude stvarno. Nisam osećala ništa. Kaže se da ljudi koje, na primer, udari bus i zbog toga izgube nogu ne osećaju bol jer njihovi živci jednostavno ne mogu preneti toliko boli mozgu. Namerno sam se odlučila na taj potez, da ga oteram od sebe. Ali cena je bila vrlo visoka."

