NUMEROLOZI SMATRAJU DA SE NA 4 DATUMA RAĐAJU NAJPAMETNIJI LJUDI: Spoj su intelekta i intuicije

Mnogi od njih ne traže pažnju, pa iznenađuju svojim skrivenim znanjem u neočekivanim trenucima

Prema stručnjacima za numerologiju, astrologiju i duhovnost, postoje četiri datuma rođenja koja su najverovatnije povezana sa natprosečnom inteligencijom, piše portal parade.com.

A koji datumi rođenja su povezani sa izuzetnom inteligencijom? Proverite da li ste i vi rođeni na sledeće datume - zanemarite mesec rođenja.

Rođeni 3. u bilo kom mesecu

LJudi rođeni 3. u bilo kom mesecu poznati su po svojoj oštrom umu. Sa jakim društvenim veštinama, kreativnim inovacijama i neočekivanim šarmom, oni predstavljaju spoj intelekta i intuicije. Boravak u njihovom prisustvu prosvetljuje. Skloni su da sakupljaju delove znanja kroz svoja životna iskustva, što im daje uvid u razne teme. Pod vladavinom Jupitera, planete mudrosti i filozofske sreće, ove osobe se često pojavljuju kao lideri u kulturi, umetnosti ili akademskim krugovima.

Rođeni 14. u bilo kom mesecu

Ovaj datum rođenja je ispunjen uzbudljivom mentalnom stimulacijom. Brzo putuju kroz život, njihov um je aktivan i radoznao, stalno istražuju nove ideje. Napreduju tako što su na izvoru informacija, uvek željni učenja. Rođeni 14. smatraju mnoge aspekte života fascinantnim, bilo da je u pitanju ljudsko ponašanje, pisanje, poezija ili druge teme nabijene energijom. Vole da održavaju svoje umove okretnim, mladalačkim i radoznalim. Merkur, sama planeta intelekta, vlada 14. kućom. Stoga se nemojte iznenaditi kada otkriju svoju skrivenu inteligenciju iza svojih razigranih, šarmantnih uvoda.

Rođeni 17. u bilo kom mesecu

Pojedinci rođeni 17. u bilo kom mesecu su prepoznatljivi po svojoj mudrosti. NJihov intelekt blista dok savladavaju izabrani zanat, talenat ili veštinu, na kraju postajući stručnjaci u toj oblasti. Iako možda nisu upoznati sa svim, poseduju opsežno znanje o određenoj temi. Ovim posvećenicima vlada Saturn, planeta povezana sa karmičkom zrelošću. Sa mudrošću stare duše, bezvremenskom milošću i osećajem stabilnosti, oni znaju kako da neguju trajno znanje i stvore temeljna rešenja, što vodi do dugoročnog napretka u njihovim interesovanjima ili životu.

Rođeni 22. u bilo kom mesecu

LJudi rođeni 22. u bilo kom mesecu povezani su sa Uranom, planetom inovacija, i poseduju jedinstvenu inteligenciju. Često imaju neobičnu prirodu i skloni su da odstupaju od konvencionalnih društvenih puteva. NJihova sposobnost da razmišljaju van okvira vodi ka objektivnosti i većoj svesti, što su obeležja ovog datuma rođenja: sposobnost da stvore nešto novo ni iz čega. Privlače ih društveni ciljevi, zastupanje autsajdera i rad na sistemskim promenama. Pored toga, imaju talenat da inspirišu druge da prepoznaju i koriste sopstvene talente. Rođeni 22. često su ispred svih, sposobni da predvide trendove i šta će se sledeće desiti.

(Sensa)