OBUKLA MINIĆ U ŠESTOJ DECENIJI, KADA JE ZAKORAČILA NA CRVENI TEPIH - SVI SU ZINULI: Ko bi ovoj ženi dao 56 godina? (FOTO)

Ketrin Zita-Džouns je s razlogom bila u centru pažnje kada se pojavila u izazovnom izdanju i pokazala vitku liniju u šestoj deceniji.

Holivudska zvezda Ketrin Zita-Džouns se na događaju organizovanom povodom hit serije "Wednesday" u kojoj glumi Mortišu Adams pojavila u neverovatnom izdanju i zaista je teško poverovati da ima 56 godina.

NJeno izazovno izdanje privuklo je ogromnu pažnju, a kako i ne bi kada se pojavila u čipkastoj kratkoj haljinici koja je istakla njenu zanosnu, vitku figuru u šestoj deceniji.

Ketrin je nosila haljinu s visokim ovratnikom i dugim rukavima koji padaju preko dlanova i šire se, a akcenat je zapravo bio na njenim neverovatno vitkim, zategnutim nogama.

Haljina je sačinjena od providne čipke i ispod ima postavu koja dozvoljava da se vidi samo mali deo gole kože, čime je stavila do znanja da ne prati trend "golih haljina".

Zanimljiv detalj je ruža koja "skuplja" naboranu tkaninu u donjem delu, a ovaj smeo komad glumica je iskombinovala sa crnim čarapama i crnim cipelama na visoku štiklu.

Bila je našminkana u zemljanim tonovima s akcentom na očima, a do izražaja je došla i njena duga, lagano uvijena kosa s gustim smeđim pramenovima, koja je padala preko ramena i savršeno odgovorila na ovakav autfit.

(Super žena)

