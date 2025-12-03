OD PESME NASTALE ZA 15 MINUTA SVAKE GODINE ZARADI 3 MILIONA DOLARA: Otpevala jedan hit i obezbedila se do kraja života

Objavljena davne 1995. godine, pesma Maraje Keri "All I Want For Christmas Is You" je u protekle tri decenije postala apsolutni božićni klasik.

Decembar je zvanično počeo, a praznični period je u punom jeku. Dok se domovi ukrašavaju i gradski trgovi šljašte, jedna pesma neizbežno postaje zvučna kulisa sezone - "All I Want For Christmas Is You" Maraje Keri. Ipak, da li se ikada zapitali koliko kraljica Božića zarađuje od svog vanvremenskog hita? Odgovor bi mogao da vas zapanji.

Ovaj globalni fenomen, koji ruši sve rekorde slušanosti, nastao je neverovatno brzo. Maraji Keri i njenom saradniku Volteru Afanasijefu trebalo je samo 15 minuta da napišu i iskomponuju pesmu.Objavljena davne 1995. godine, pesma je u protekle tri decenije postala apsolutni božićni klasik.

Vrtoglave brojke

Iako ni pevačica ni njen tim nikada nisu zvanično otkrili tačne iznose, novinari su se potrudili da dođu do procena. Prema pisanju "New York Posta", Maraja Keri navodno svake godine od ove pesme zaradi neverovatna 3 miliona dolara. Do 2021. godine ukupna zarada od objavljivanja pesme premašila je 60 miliona dolara.

Da bi perspektiva bila još impresivnija, to znači da pevačica samo od ove jedne pesme zarađuje 316 dolara po satu - i to tokom cele godine, iako se pesma intenzivno sluša tek nekoliko meseci.

Božićna čarolija u Aspenu

Zahvaljujući ovom hitu, Keri je obezbeđena do kraja života, a period božićnih praznika za nju predstavlja vrhunac godine za koji se priprema mesecima. S porodicom tradicionalno odlazi u Aspen, svoju omiljenu zimsku destinaciju.

"Idemo u Aspen, što je moje omiljeno mesto za proslavu Božića jer je uvek snežno i jedno je od najboljih mesta ikada", otkrila je pevačica. "Radimo svakakve stvari. Idemo na vožnju sankama s decom i mojom širom familijom, kuvam, Deda Mraz dolazi. Znam da zvuči kao da izmišljam, ali istina je - poznajem ga lično, on je moj tip. Imamo žive irvase. To je ekstravagancija."

Uspeh van svih očekivanja

Uspeh pesme "All I Want For Christmas Is You" nadmašio je i njena najluđa očekivanja. U razgovoru za "Billboard" priznala je kako "nije imala pojma" da će pesma postati takav svetski fenomen.

"Kako bih mogla? Bilo je to tako rano u mojoj karijeri, a većina mladih umetnika u to vreme nije stvarala božićnu muziku na početku svojih karijera", dodala je.

