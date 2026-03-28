OD STEFANI DO GLOBALNE IKONE: Mnogi neće verovati koliko godina danas puni Lejdi Gaga

Muzička ikona koja i dalje pomera granice popa danas slavi rođendan.

Foto: Profimedia
Lejdi Gaga danas puni 40 godina, a onima koji je slušaju još od početka 2000-ih to sigurno zvuči neobično jer upućuje ne samo na rođendan jedne pop zvezde, već predstavlja simbol čitave jedne ere u muzici i pop kulturi. 

Rođena kao Stefani Džoana Andželina Džermanota 28. marta 1986. u NJujorku, Gaga je još kao tinejdžerka počela da nastupa po klubovima i tada ukazala na put kojim će ići. Nije se plašila da pokaže hrabrost, da eksperimentiše i bude potpuno drugačija od ostalih. Nadimak Gaga joj je došao od pesme grupe Queen „Radio Ga Ga“, i tako postaje dobro pozanto ime širom sveta. 

Uspon do vrha

Debi album The Fame (2008) lansirao ju je među najveće zvezde hitovima poput „Just Dance“ i „Poker Face“. Ubrzo je postala poznata ne samo po muzici, već i po pojavljivanjima na crvenim tepisima u ekstravagantnim kostimima i performansima koji se ne zaboravljaju, a onda je, vremenom, počela da otkriva ko je ispod slojeva šminke i odeće. 

Osovjila je 13 Gremi nagrada, Oskar za najbolju pesmu  „Shallow“ iz filma "Zvezda je rođena" i dva Zlatna globusa. Time je pokazala da je mnogo više od pevačice. 

Privatni život 

Lejdi Gaga je 2014. odlučila da progovori o silovanju koje doživela kada je imala 19 godina. 

 - Proživela sam neke grozne stvari s kojima danas mogu da se nosim jer sam godinama išla na terapije. Tada sam bila samo ljuska pređašnje osobe, to više nisam bila ja - rekla je i potvrdila da ju je silovao 20 godina stariji muzički producent, ali do danas nije otkrila njegovo ime. 

Nakon što je snimila film "Zvezda je rođena", govorilo se o njenoj romansi s glumcem Bredlijem Kuperom, ipak priča je ostala na tome, a njih dvoje su i sada odlični prijatelji. 

Gaga je svoju mirnu luku pronašla kraj preduzetnika Majkla Polanskog sa kojim je u vezi od 2020. godine kada su prvi put i fotografisani zajedno u Las Vegasu. Verili su se 2024. godine, a Gaga je to potvrdila na Olimpijskim igrama u Parizu.

 

 

 

 

 

