ODABRAN PRVI UČESNIK EVROVIZIJE 2027 U BUGARSKOJ: Pevač poznat na međunarodnoj sceni

Izbor za 71. Pesmu Evrovizije biće održan od 11. do 15. maja u Bugarskoj, tačnije u gradu Brugasu, a takmičiće se 36 zemalja.

Kipar je prva država koja je izabrala svog predstavnika. Ovu ostrvsku državu će predstavljati Džordž Peris, objavio je javni servis CyBC, postavši tako prvi emiter koji je obelodanio svog predstavnika za Pesmu Evrovizije 2027. godine.

CyBC je takođe najavio održavanje nacionalnog finala, u okviru kojeg će kiparska javnost imati udela u odabiru pesme koja će ih predstavljati. Zainteresovani autori mogu prijaviti svoje pesme putem posebne onlajn platforme CyBC-a sve do nedelje, 13. decembra. Nakon prijema i ocenjivanja kompozicija, pesme koje uđu u uži izbor biće predstavljene u okviru specijalne televizijske emisije uživo u produkciji CyBC-a, tokom koje će biti izabrana pesma koja će predstavljati Kipar na Evroviziji 2027. a koju će pevati Džordž Peris, prenosi zvanični kanal Pesme Evrovizije.

Konačna odluka biće doneta kombinacijom glasova publike (50%) i glasova stručnog žirija (50%).

Ko je Džordž Peris?

Džordž Peris, predstavnik Kipra na predstojećem takmičenju za Pesmu Evrovizije, je pop pevač koji govori više jezika, aktivno snima muziku i održava koncerte širom sveta. Rođen je Grčkoj, a prešao je put od regionalne zvezde do vodećeg grčkog pevača međunarodnog formata u svojoj generaciji. Nastupao je na nekim od najvećih svetskih scena i sarađivao sa svetski priznatim umetnicima kao što su Mišel Legran, Lara Fabijan, Plasido Domingo, Tina Arena i Mario Frangulis.

U decembru 2021. godine, „Gremi“ akademija (Recording Academy) izabrala ga je za svoj serijal „Global Spin“, koji predstavlja neke od najistaknutijih umetnika na svetu. Džordž je nedavno postao ambasador dobre volje UNICEF-a, usmeravajući svoje delovanje na borbu protiv nasilja nad decom. Kao istaknuti umetnik, odlikovan je titulom viteza Reda umetnosti i književnosti, koju dodeljuje Ministarstvo kulture Francuske, odakle mu je majka.