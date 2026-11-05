KRALJICA LETICIJA U ČUVENOJ HALJINI IZ 2017. GODINE: Golo rame i veliki cvet za eleganciju kakva joj pristaje (FOTO)

Kraljica Leticija je još jednom opravdala epitet jedne od najbolje obučenih žena na svetu, na diplomatskoj večeri u Kraljevskoj palati u Madridu sa suprugom, kraljem Filipom.

Leticija je izgledala zadivljujuće u teget haljini sa asimetričnim izrezom koji je otkrivao jedno rame, dok je drugo krasio veliki cvet. Ovaj model koji prati liniju tela je imao rukave tri-četvrt dužine i naglašen struk, a dramatičan cvetni detalj predstavljao je glavni akcenat. Svoju smeđu kosu oblikovala je u blage, sjajne talase sa razdeljkom sa strane, pri čemu je jedan deo kose sklonila iza uha, otkrivajući blistave minđuše sa plavim dragim kamenjem u obliku suze.

Usklađena narukvica sa dragim kamenjem unela je još jedan dašak boje, dok je šminka u ružičastim tonovima i zaokružila njen izgled.

Na fotografijama je zabeleženo kako par dočekuje goste u raskošnom ambijentu palate.

Teget haljina brenda „Delpozo” potiče iz 2017. godine i reč je o dobro poznatom komadu iz garderobera kraljice Leticije, samo što ju je ovog puta stilizovala na nov način, čime je i sama toaleta dobila novu dimenziju.



