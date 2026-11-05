Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

KRALJICA LETICIJA U ČUVENOJ HALJINI IZ 2017. GODINE: Golo rame i veliki cvet za eleganciju kakva joj pristaje (FOTO)

Kraljica Leticija je još jednom opravdala epitet jedne od najbolje obučenih žena na svetu, na diplomatskoj večeri u Kraljevskoj palati u Madridu sa suprugom, kraljem Filipom.

1793867111_profimedia-1149239579.jpg
Foto: Jesus Briones/GTRES / Shutterstock Editorial / Profimedia
Oglas

Leticija je izgledala zadivljujuće u teget haljini sa asimetričnim izrezom koji je otkrivao jedno rame, dok je drugo krasio veliki cvet. Ovaj model koji prati liniju tela je imao rukave tri-četvrt dužine i naglašen struk, a dramatičan cvetni detalj predstavljao je glavni akcenat. Svoju smeđu kosu oblikovala je u blage, sjajne talase sa razdeljkom sa strane, pri čemu je jedan deo kose sklonila iza uha, otkrivajući blistave minđuše sa plavim dragim kamenjem u obliku suze.

Usklađena narukvica sa dragim kamenjem unela je još jedan dašak boje, dok je šminka u ružičastim tonovima i zaokružila njen izgled.

Na fotografijama je zabeleženo kako par dočekuje goste u raskošnom ambijentu palate.

Teget haljina brenda „Delpozo” potiče iz 2017. godine i reč je o dobro poznatom komadu iz garderobera kraljice Leticije, samo što ju je ovog puta stilizovala na nov način, čime je i sama toaleta dobila novu dimenziju. 


 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas