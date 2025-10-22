ON JE BIO TEK RAZVEDEN, A ONA SE KLELA DA JOJ MUŠKARAC NE TREBA, A ONDA JE UPOZNALA NJEGA: LJubavna priča Karle Bruni i Nikole Sarkozija

LJubavna priča koja traje godinama i koja je toliko jaka da svi navijaju da preživi i njegovu zatvorsku kaznu od pet godina.

Tog novembra 2007. godine Nikola Sarkozi je bio sveže razveden čovek, dok je Karla Bruni bila odlučna da joj muškarac ne treba u životu. Ipak, do kraja večeri par je bio ludo zaljubljen jedno u drugu.

Sve je počelo tako što je u dvorac Seguel pozvano osam gostiju iz raznih oblasti. Svi su došli u paru, samo su Nikola Sarkozi i Karla Bruni došli solo - hteli ne hteli morali su da se upoznaju.

Sarkozi je znao da će sresti Karlu pa je pažljivo proučio njen rad, preslušao njen CD i nakon par minuta od kako mu je Karla predstavljena izjavio je nabusito: "Ja sam baš kao i ti", nagoveštavajući joj da je u životu imao mnoge uspone i padove, te da se većinom vodio srcem.

Svi prisutni su posmatrali kako se razvija romansa između Karle i Nikole, par je očigledno flertovao.

Kala je nosila baletanke na nogama pa je bila skoro iste visine sa Nikolom Sarkozijem kojem je nizak rast bio večiti balast.

Sedam meseci posle ove večere, par se venčao. Bruni je tada Sarkoziju rekla: "Ja neću da biram između tebe i muzike. Nisam htela da sve ostavim i mužu peglam košulje. I on to nije i tražio do mene," pričala je kasnije Karla.

U trenutku venčanja Sarkozi je na računu imao 2 miliona evra, dok je Karla imala 18,7 miliona evra. Novac joj nije bio bitan, a razvod još manje - nikad nije bila ni ljubitelj braka.

"Možemo da izlazimo zauvek, ne moramo da se venčamo", ispričala je Karla njeno obraćanje Sarkoziju i to u svojoj biografiji. Ali zašto je onda uzela prsten od Nikole i prošetala do oltara? Najverovatnije je napravila ustupke zarad svog dragog, čija je predsednička reputacija zahtevala zvaničnu ženu, a ne "žderačicu muškaraca", kako je Bruni nazvana u štampi nakon serije njenih zvezdanih romansa.

Tako je Italijanka morala da izađe i smisli razlog zbog kojeg je obukla belu haljinu. I smislila je – baš u svom stilu. „Kada sam ga srela, šetali smo vrtom u Jelisejskoj palati i on mi je rekao sva imena cveća“, nadahnuto je rekla Karla francuskim novinarima. "On zna sve latinske nazive, sve ove detalje o lalama i ružama." A onda sam sebi rekla – moram da se udam za njega, on je predsednik i zna sve o cveću, to je prosto neverovatno.”

I zbog toga jer je to Vatikan zahtevao, Karla i Sarkozi su se venčali na tajnoj ceremoniji.

Pre nego je upoznala Sarkozija, Karla je dala nekoliko čudnih izjava poput one: "Verna sam samo sebi. Monogamija me čini tužnom."

Ali brak je potrajao decenijama i svaki put par izgleda sve srećnije i zadovoljnije. Karla je svoju ljubav potvrdila čak i onda kada je Sarkozi završio u zatvoru.

"Nisam ljubitelj građenja novih odnosa, ali se trudim da zadržim onaj koji je već izgrađen," rekla je Karla.

Čudan odnos sa bivšim muževima

Prvi Karlin suprug, Rafael Entoven bio je naviknut da često zatekne Mika Džegera u njihovoj kući. Karla nije lako odbacivala svoje bivše veze. A onda je i sam Rafael dolazio u kuću Sarkozi kako bi video i popričao sa Karlom.

Mesec dana nakon što su počeli da se zabavljaju tako je i Sarkozi morao da se "druži" sa Karlinim bivšim mužem. Da bi se "povezali", njih dvojica su otišli na zajedničku vožnju biciklom. Izgleda da je Karla sve svoje bivše muževe i momke smatrala porodicom. Sarkozi je to prihvatio.

Ali kako je uspela da od dame stvorene za provod postane uzorna prva dama Francuske?

Karla je imala plan. Čim se udala za Sarkozija ona je stalno sa njim šetala u dugim romantičnim šetnjama, držeći ga za ruku, nežno mu šapućući na uho...Savršeno obučena, stilizovana i nasmejana - Karli je lepo stajala uloga prve dame. I svet ju je prihvatio. Pri tome sama Karla se nije mnogo menjala: pisala je pesme, snimala reklame, šetala modnim pistama...

A kada je Sarkozi izgubio na izborima i kada je Karla izgubila titulu prve dame tada je rekla:"Bilo je olakšanje napustiti Jelisejsku palatu".

Prijatelji bliski paru kažu da je Karla zaljubljena u običnog Sarkozija, više nego u predsednika Sarkozija.

"Pre dvadeset godina, Nikoli je bila potrebna odana žena, i to je imao (aludirala je na bivše žene). Ja nikad ne bih mogla da podnesem čoveka sa tako jakim karakterom, ali upoznali smo se kada smo oboje bili dovoljno jaki i prihvatili smo jedno drugo. Apetit dolazi sa jelom," objasnila je bivša prva dama.

Danas, godinama nakon što je završio političku karijeru, Sarkozi se suočio sa optužbama zbog nezakonitog finansiranja njegove predsedničke kampanje novcem pokojnog libijskog diktatora Moamera Gadafija.

BONUS VIDEO: