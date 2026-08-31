ON JE JEDINI PREŽIVEO NESREĆU U KOJOJ JE POGINULA DAJANA: Ovako je govorio o poslednjim trenucima najvoljenije princeze

Telohranitelj Trevor Ris-Džons bio je jedini preživeli u kobnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj su 1997. godine život izgubili princeza Dajana, njen partner Dodi Fajed i njihov vozač Anri Pol.

Nakon romantične večere u pariskom hotelu „Ric” uveče 30. avgusta 1997. godine, Ris-Džons je pratio Dajanu i Dodija na putu od hotela ka Dodijevom stanu. Međutim, par, kao i njihov telohranitelj nikada nije stigao na odredište, jer je njihovo vozilo udarilo direktno u betonski stub dok su pokušavali da pobegnu paparacima, prenosi Pipl.

U tom sudaru pri velikoj brzini, Dodi i vozač Pol poginuli su na licu mesta, dok su princeza Dajana i Ris-Džons zadobili teške povrede. Dajana je kasnije, u ranim jutarnjim satima 31. avgusta, proglašena mrtvom, čime je Ris-Džons ostao jedini preživeli u ovoj užasnoj saobraćajnoj nesreći.

Ko je Trevor Ris-Džons?

Ris-Džouns je bio zaposlen kod porodice Fajed, a ne kod princeze Dajane. Nakon razdvajanja od tadašnjeg princa Čarlsa, Dajana je odbila zvaničnu policijsku zaštitu. Kao rezultat toga, kada je Dajana započela vezu sa Dodijem Fajedom, sinom Mohameda Fajeda, par se za bezbednost oslanjao na privatno obezbeđenje porodice Fajed.

- Pošto je Dajana bila navedena da izgubi poverenje u bilo koji vid zvanične zaštite dovela je sebe u situaciju da mora da prihvati zaštitu ljudi koji nisu bili kompetentni - rekao je Patrik Džefson, njen bivši privatni sekretar, za časopis Pipl 2025. godine.

Situaciju sa obezbeđenjem dodatno je otežavao nedostatak komunikacije od strane Dodija, koji često nije pružao ključne informacije svom timu za obezbeđenje.

- Nije želeo nikome unapred da kaže kuda ide, pa je telohranitelju bilo teško da organizuje obezbeđenje - rekao je Ris-Džouns Majku Volasu u emisiji 60 Minutes 2000. godine, prenosi Pipl.

Tako je bilo i uveče 30. avgusta 1997. godine. Dajana i Dodi su, zajedno sa Ris-Džounsom i drugim telohraniteljem, Kezom Vingfildom, upravo stigli u Pariz privatnim avionom nakon desetodnevnog odmora na Mediteranu. Par je planirao večeru u pariskom restoranu Chez Benoit, ali su promenili planove nakon što su saznali da paparaci čekaju ispred restorana.

- Bili smo obavešteni da par izlazi te večeri. Nažalost, nisam bio obavešten o lokaciji - prisetio se Ris-Džouns u emisiji Larry King Live.

- To je bio problem koji se ponavljao tokom celog tog desetodnevnog putovanja – ni ja ni drugi telohranitelj nismo dobijali dovoljno informacija da bismo svoj posao obavili kako treba, onako kako smo smatrali da je najbolje. Dodi nam nije pružao dovoljno informacija. A ta noć je bila pravi primer toga: nismo znali gde idemo.

Uveče 30. avgusta, Dajana i Dodi su na kraju odlučili da večeraju u restoranu u hotelu Ric u Parizu. Dok su večerali, ispred hotela se okupila masa paparaca i posmatrača. Ris-Džons i Vingfild su osmislili plan da potisnu masu kako bi omogućili Dajani i Dodiju da izađu i vrate se u njegov stan u koloni od dva automobila. Međutim, Pol je kasnije obavestio telohranitelje da je plan promenjen. Ris-Džons je, međutim, insistirao na tome da im je potrebno obezbeđenje. Kao rezultat toga, oko 00:17 časova 31. avgusta, „Mercedes” kojim je upravljao Pol krenuo je sa zadnjeg izlaza hotela „Ric”; na zadnjem sedištu su se nalazili princeza Dajana i Dodi, a Ris-Džons je sedeo na mestu suvozača. Ali, plan Pola i Dodija da izbegnu paparace propa je gotovo odmah.

- Dok je vozilo kretalo, primetio sam auto svetle boje i nekoliko motocikala ili skutera sa fotografima koji su nas pratili - rekao je Ris-Džons Lariju Kingu.

Šta se dogodilo sa Trevorom Ris-Džonsom?

Oko 15 minuta posle polaska iz hotela Ric ka Dodijevom stanu u Parizu, dogodila se tragedij nakon ulaska u tunel „Pont de l’Alma”. U pokušaju da umaknu fotografima koji su ih pratili, automobil kojim je upravljao Pol, a u kojem su se nalazili Dajana, Dodi i Ris-Džons, direktno je udario u betonski potporni stub.

Dodi i Pol su poginuli na licu mesta, dok su princeza Dajana i Ris-Džons zadobili teške povrede. Dajana je pretrpela katastrofalne povrede grudnog koša, pluća i glave – i uprkos velikim naporima lekara da joj spasu život, preminula je oko 4 sata ujutru u bolnici „Pitije-Salpetrijer”. Ris-Džons je, s druge strane, u nesreći zadobio teške povrede glave i grudnog koša. Naime, telohranitelj je toliko snažno udario glavom u kontrolnu tablu da mu je „lice bilo potpuno smrskano”, rekao je za BBC hirurg Lik Šikani, koji ga je lečio.

- Nikada nisam video toliko preloma kod čoveka koji je još uvek bio živ - dodao je on.

Bila je potrebna jedanaestočasovna operacija, tokom koje su se hirurzi oslanjali na fotografije sa njegovog venčanja, kako bi se u potpunosti rekonstruisalo lice Ris-Džonsa. Prema rečima dr Šikanija, za obnovu crta njegovog lica – koje je u nesreći bilo gotovo potpuno spljošteno – upotrebljeno je više od 30 metalnih šrafova i pločica što govori o težini njegovih povreda.

Ris-Džons je nakon kobne nesreće nekoliko nedelja proveo u bolnici pod sedacijom.

Ris-Džons je nastavio da radi u sektoru bezbednosti. U početku se vratio na posao kod porodice Fajed, nakon što je proveo šest meseci oporavljajući se od zadobijenih povreda. Međutim, u aprilu 1998. godine, po savetu svojih advokata, napustio je posao obezbeđenja kod Fajedovih. Od tada je Ris-Džons obavljao poslove obezbeđenja u Ujedinjenim nacijama, kompaniji „Halibarton” (Halliburton) i „AstraZeneki” (AstraZeneca), navodi „Dejli mejl”.

Danas navodno živi u Engleskoj sa suprugom i decom.

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