ONA JE NOVA MIS SRBIJE: Lepa Nikolina će nas predstavljati sledeće godine na izboru za Mis Univerzuma

Nikolina Vujičić je nova Mis Srbije.

Veliko finale izbora za Miss Universe Srbije održano je sinoć u Beogradu gde je među 16 finalistkinja izabrana pobednica koja će sledeće godine predstavljati Srbiju na izboru za Mis Univerzuma u Portoriku.

Krunu je ponela Nikolina Vujičić, za prvu pratilju izabrana je Jelena NJegovan, a titulu druge pratilje ponela je Tara Stojšić.

Nikolina je javnosti već poznata po svom međunarodnom iskustvu. Pre nego što se našla među finalistkinjama Miss Universe Srbije, nosila je titulu Miss Illinois USA 2025, a prema biografiji koju je objavila na Instagramu, radi kao medicinska sestra u pedijatrijskoj urgentnoj službi i trenutno je na doktorskim studijama za porodičnu medicinu na Univerzitetu Loyola u Čikagu.

- Živim u Čikagu, poreklom sam iz Dragova. Medicinska sam sestra tamo, ja radim u Hitnoj pomoći samo sa decom. I dalje se školujem da budem profesor Imam državljanstvo odavde..znala sam da mi je ovo poslednja šansa, da ostvarim svoj san...Ovo znači previše za mene i više nego što sam zamišljala - rekla je Nikolina nakon što je preuzela titulu za Telegraf.

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