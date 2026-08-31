Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ONA JE NOVA MIS SRBIJE: Lepa Nikolina će nas predstavljati sledeće godine na izboru za Mis Univerzuma

Nikolina Vujičić je nova Mis Srbije.

1788164089_miss_universe_30082026_0326.JPG
Foto: Ata images/ A.A.
Oglas

Veliko finale izbora za Miss Universe Srbije održano je sinoć u Beogradu gde je među 16 finalistkinja izabrana pobednica koja će sledeće godine predstavljati Srbiju na izboru za Mis Univerzuma u Portoriku. 

Krunu je ponela Nikolina Vujičić, za prvu pratilju izabrana je Jelena NJegovan, a titulu druge pratilje ponela je Tara Stojšić.

Nikolina je javnosti već poznata po svom međunarodnom iskustvu. Pre nego što se našla među finalistkinjama Miss Universe Srbije, nosila je titulu Miss Illinois USA 2025, a prema biografiji koju je objavila na Instagramu, radi kao medicinska sestra u pedijatrijskoj urgentnoj službi i trenutno je na doktorskim studijama za porodičnu medicinu na Univerzitetu Loyola u Čikagu.

- Živim u Čikagu, poreklom sam iz Dragova. Medicinska sam sestra tamo, ja radim u Hitnoj pomoći samo sa decom. I dalje se školujem da budem profesor Imam državljanstvo odavde..znala sam da mi je ovo poslednja šansa, da ostvarim svoj san...Ovo znači previše za mene i više nego što sam zamišljala - rekla je Nikolina nakon što je preuzela titulu za Telegraf. 

BONUS VIDEO

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas