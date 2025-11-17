Oglas
· · Komentari: 0

OSKARI PRE OSKARA: Da, juče je održana upravo jedna takva ceremonija i ovo su zvezde koje su ukrale šou! (FOTO)

Pogledajte ko su bili najbolje stilizovani glumci i glumice.

1763379890_profimedia-1052883473.jpg
Foto: Profimedia
"Governors Awards" je svečana je cermonija koju organizuje Akademija filmskih umetnosti i nauke (AMPAS), najčešće održavana u Los Anđelesu. Za razliku od klasičnih Oskara, ovi trofeji nagrađuju sjajne ljude koji doprinose filmskoj industriji – glumce, reditelje, producente… Dodeljeni su počasni Oskari glumcu i producentu Tomu Kruzu, koreografkinji i glumici Debi Alen i scenografu Vinu Tomasu. Uz spomenute, jedna od nagrađivanih je bila i Doli Parton koja je dobila Džin Heršolt humanitarnu nagradu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iako ceremonija nije toliko svečana kao dodela Oskara ili Zlatnih globusa, crveni tepih Governors Awards dodele često donosi sjajne modne trenutke. A ove su godine izbori na tepihu bili posebno upečatljivi: Dženifer Lorens, Anja Tejlor-Džoj, Čejs Infiniti i Ema Stoun su imale neke od boljih modnih izdanja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

