PEVAČ O TEŠKIM DANIMA NAKON RAZVODA: "Bežao sam od istine i realnosti"

Vladan Savić se pre nekoliko godina suočio sa teškim životnim periodom. Danas o svemu govori iz drugačijeg ugla i objašnjava šta mu je pomoglo da se vrati sebi

Vladan Savić, pevač "Magla benda" retko kad govori o privatnom životu. On je sada rešio da ispriča sa čime se susreo nakon razvoda od influenserke Jovane Jocić sa kojom ima ćerku Anđeliju i šta mu je pomoglo na putu da ponovo izgradi sebe.

- Ja sam veliki emotivac prosto i bilo mi je jako teško. To se desilo i nakon one korone koja je bila haotična za sve, da smo izgubili i drage ljude, da smo izgubili neke prijatelje koji zapravo nisu ni bili prijatelji, da su prijatelji bili bi i danas tu. Svašta se tu nešto izdešavalo. To je bio jedan stresan period za sve nas na planeti. Prosto znate kad... Niste srećni da odete kući. Jedino što vas čini tamo srećnim je dete i zagrljaj i poljubac i igra sa njom i druženje. Baš sam imao težak period. To je moj taj prvi nalet jednog perioda iz kog nije bilo izlaza - ispričao je Vladan u emisiji kod Slavice Đukić Dejanović.

Stres ga je doveo do toga da je beg pronalazio u alkoholu.

- Pobegnem od istine, od realnosti. Pobegnem... To je bilo moje bekstvo. Mislim bolje i to nego narkotici, ali to je jedna vrsta narkotika, sve to stvara zavisnost. To ništa nije dobro. Dve pakle dnevno možda i jače u tom periodu, više ne, ja sam to ugasio - pričao je Vlada.

- Počeo sam da provodim vreme u kafani u birtiji, u jednoj kafanici tu u kraju. To je bilo... Ima raznih ljudi i ovakvih i onakvih, sad da ne uvredim, raznih ljudi. Sedeo sam s raznim ljudima i mnogo sam toga naučio i vrlo sam svesno pio i vrlo sam svesno to radio. I rekao sam to sad radim i to je to. I onda jednog dana gde više nije bilo izlaza... To je da se razumemo, ja nisam imao problem s alkoholom, da se ja tresem ako nekad ustanem kao što pričaju, da je to faza - kaže Vladan i objašnjava da je nekada cele dane povodio u kafani:

- To mi se nikada nije dešavalo. Dešavalo mi se da tih nekih hajde da budem iskren, tri meseca, naravno ništa nije trpelo, ja sam uredno vozio i dete u vrtić ujutru i razvozio sve je funkcionisalo, samo Jovana i ja prosto nismo funkcionisali. Ja sam samo želeo da prođe i taj period života. Video sam da je to taj period da je treba da prođem i tu kafanu na taj način. To mi je malo i u krvi. Imam toga malo i u krvi. Jedan težak period, jedan period gde se probudim pa odem u kafanu i provedem ceo dan u kafani veći deo dana... Jedan period da se probudim prvo pivo, prvo u alkohol, pa onda u nekom trenutku neka klopa, pa se nastavi dalje. Pa se dešavalo da dođem kući, ne znam, tada sam nešto bio i sam par noći, ne znam gde su Anđa i Jovana bile, dođem kući i umesto da legnem da spavam ja pijan, uzimam i otvaram neko belo vino koje god sam imao i pravim špricer pred spavanje.

Potražio pomoć psihijatra

- Sa kim god da sednem i kome god se požalim, podelim s nekim, znate kad se sa nekim ispričate i bude vam lakše, meni toga nije bilo. Ja ispričam mogu, ispičam sve i isplačem se sad tu pred Vama, sednemo, ja tog trena možda kao budem okej, odem kući, ja sam opet loše. I onda sam sebe doživeo kao u nekoj prostoriji, kao da sam u ćošku neke tu prostorije, sklupčan. Tako sam sebe video. Video sam da nema izlaza, ne iz alkohola, nego iz mojih problema, da sam utučen. To je jako laš period mog života. Sam sam odlučio da krenem kod psihijatra.

Kako kaže Vladan, stručna pomoć mu je pomogla da ponovo izgradi dobar odnos sa Jovanom i da ponovo bude srećan samim sobom.

- Zahvaljujući mom psihijatru, ja sam sagradio predivan odnos sa Jovanom. Zahvaljujući mom psihijatru, ja provodim predivno vreme sa svojim detetom. Zahvaljujući moj psihijatru, ja sam na svom poslu, na visini zadatka vrlo na zavidnom nivou, vrlo profesionalno - rekao je Vladan.

(Blic)