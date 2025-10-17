PEVAČICA IMALA 120 KILOGRAMA, PA ODLUČILA DA SMRŠA: Dovela liniju do savršenstva uz pomoć sledeće ishrane

Pevačica je smršala preko 50 kilograma, a onda se utegla u haljinu kakvu bi malo ko smeo da obuče.

Pevačica Martina Vrbos otvoreno je govorila o problemima sa kilažom koje je imala nakon trudnoće, a sada je pokazala izvajanu figuru u izazovnoj kombinaciji.

Martina se odlučila za haljinu koju ne može svako da iznese, u pitanju je model čiji je gornji deo izrađen kao korset, na stomaku se nalazi providna tkanina, dok je donji deo prekriven čipkom.

"Vau", "Raketo", "Goriš", "Au, kako izgledaš", pisali su korisnici Instagrama ispod pevačicine objave.

Imala 120 kilograma

Inače, Martina je u jednom trenutku imala 120 kilograma zbog čega je odlučila da ode na dijetu uz pomoću koje se istopila i za godinu dana skinula 50 kilograma i to uz pomoć samo jednog pravila - da jede u određenom periodu dana.

"Naglo sam se ugojila posle trudnoće, pošto nisam mogla da jedem šta sam htela dok sam bila u drugom stanju. Bila sam željna svega, pa je na mom meniju bila isključivo nezdrava hrana. Mahnito i histerično sam jela brzu hranu i pila gazirana pića u neograničenim količinama, a slatkiši su bili neizostavni. Čini mi se da sam preko noći dogurala do tih famoznih 120 kilograma", rekla je ona i otkrila da joj je višak kilograma smetao u svakodnevnom životu.

"Sporo sam se kretala, butine su mi se trljale jedna o drugu, a to je odvratan osećaj. Bila sam troma, sve mi je bilo teško da radim. Čula sam za autofagiju od prijatelja, koji je na tom režimu dosta smršao, a jeo je sve što je želeo. Odlučila sam i ja da probam. Svaki dan jedem šta hoću po šest sati, a 18 sati ne jedem. Prestanem da jedem u 16 časova, a počnem ujutru u 10. Prvih nekoliko dana mi je bilo katastrofa. Mislila sam da ću se srušiti od gladi. Ali sada mi je najnormalnije da ne jedem. I odlično se osećam, imam mnogo više energije", objasnila je ona tada i istakla da želi da skine još 12 kg.

"Želim da imam 58 kilograma, tako da moram da smršam još 12 da bih bila top-riba. A tada ću, čini mi se, gola šetati ulicama, da svi vide koliko sam zgodna", rekla je ranije ona za domaće medije.

"Žena ne treba da bude rob deci i mužu"

Podsetimo, Martina je nedavno govorila o porodici i priznala da svoje potrebe stavlja na prvo mesto.

"Naučila sam ih da igraju moju igru. Oni mene odgajaju i oni mene uče da budem najbolja majka na svetu. Neću da izgubim sebe, ja samo imam svoja dva pačeta i to je to. Imajte što više dece ako možete... Žena ne treba da bude rob dece, muža ili bilo čega. Pojam "mama je mama" je glupost, to je podeljen posao. On je napravio decu, ja sam ih rodila, mi smo zajedno roditelji. I važno je biti tata isto koliko i mama. Ne mislim da treba tući decu, ali treba neke granice da se postave. Ja sam onaj zastareli sistem, kao mene kada tata ućuti nasred ulice kad sam bila mala, njegova reč je amin... Posle 18. godine neka žive svoj život, a dok su kod mene moraće da poštuju moja pravila", zaključila je ona.

