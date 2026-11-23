Sunce je 22. novembra ušlo u znak Strelca, sledi period koji astrolozi povezuju sa optimizmom, slobodom i novim počecima.

LJubavni odnosi dolaze u prvi plan, a za tri horoskopska znaka poslednji dani novembra mogli bi da budu posebno uzbudljivi. Neko će upoznati zanimljivu osobu, dok će drugi konačno pronaći hrabrost da naprave važan emotivni korak.

Blizanci – LJubav dolazi kada je najmanje očekuju

Sezona Strelca aktivira polje partnerstva kod Blizanaca, pa bi ljubavni odnosi mogli da postanu njihova glavna preokupacija. Slobodni Blizanci imaju priliku za zanimljivo poznanstvo koje brzo prerasta u nešto ozbiljnije.

Oni koji su u vezi mogli bi da pokrenu razgovor koji dugo odlažu i konačno razjasne šta žele od zajedničke budućnosti.

Lav – Vraćaju se leptirići u stomaku

Za Lavove počinje jedan od romantičnijih perioda godine. Sunce u Strelcu, vatrenom znaku poput njihovog, prema astrološkim tumačenjima podstiče flert, strast i potrebu za uživanjem.

Slobodni Lavovi mogli bi da privuku nečiju pažnju gotovo bez truda, dok zauzeti imaju priliku da osveže odnos i ponovo probude emocije koje je svakodnevica potisnula.

Strelac – Vreme je da poslušaju srce

Sa ulaskom Sunca u njihov znak, Strelčevi dobijaju simboličan novi početak. Samopouzdanje raste, a sa njim i spremnost da otvoreno pokažu osećanja.

Neki bi mogli da se odvaže na ljubavno priznanje, dok će drugi shvatiti da više ne žele da ostaju u odnosu koji ih ne ispunjava. Kraj novembra donosi im priliku da naprave izbor koji će promeniti njihov emotivni život.

(Superžena)

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