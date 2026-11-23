Nikolina Vujčić pokazala je nacionalni kostim u kojem će našu zemlju predstavljati na izboru za Mis Univerzuma (engl. Miss Universe) u Portoriku.

Nikolina Vujčić (24) iz Čikaga, poreklom iz Dragova, je nova Mis Srbije koja našu zemlju predstavlja na izboru za Mis Univerzuma (engl. Miss Universe) u Portoriku.

Nikolina je nedavno pokazala nacionalni kostim, a inspiracija za nesvakidašnju kreaciju bio je naš veliki naučnik Nikola Tesla. Raskošni kostim osmišljen je tako da podseća na čuveni Teslin kalem, a srebrni kristali i ukrasi daju poseban šarm ovoj kreaciji.

Dobro osmišljeni detalji na kruni, koju misica nosi, prikazuju boje srpske zastave, a ne bi trebalo izostaviti ni kružnu konstrukciju na njenim leđima koja je bila upečatljivi i efektni momenat kostima.

Misica se ovim povodom oglasila na društvenim mrežama, gde je otkrial ideju iza ovog kostima.

"Mali deo srpske istorije, oživljen kroz umetnost. Za moj nacionalni kostim inspiraciju smo pronašli u Nikoli Tesli, vizionaru čiji su izumi promenili svet. Dizajn ima oblik čuvenog Teslinog kalema i dočarava elektricitet, inovaciju i genijalnost koji su postali deo njegovog nasleđa. Velika je privilegija podeliti sa svetom ovu posvetu jednoj od najuticajnijih ličnosti Srbije i sa ponosom nositi priču svoje zemlje na sceni izbora za Miss Universe."

Potom se zahvalila i dizajneru Simonu Viljalbi.

"Hvala ti na neverovatnoj umešnosti, kreativnosti i na tome što si ovu viziju pretvorio u stvarnost. Beskrajno sam zahvalna što će baš ova kreacija predstavljati Srbiju! Sa ponosom, za moju otadžbinu."

(Super žena)

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