PRELEPU GUMICU, KOJA JE DANAS U SRBIJI, OTAC BRUTALNO ZLOSTAVLJAO, NIJE MU OTIŠLA NI NA SAHRANU: "On je ljudsko čudovište" (FOTO)

Zlatibor je ovogodišnji domaćin Nacionalnog festivala filma i televizije (NAFFIT), okupljajući poznate filmske umetnike iz zemlje i sveta.

Zlatibor je ovih dana postao centar filmske umetnosti jer je na našoj zlatnoj planini svečano otvoren Nacionalni festival filma i televizije, poznatiji pod nazivom NAFFIT. Pored brojnih domaćih i svetskih autora, glumaca i režisera, crvenim tepihom je prošetala i legendarna nemačka glumica poljskog porekla, Nastasja Kinski, koja je svojim dolaskom u Srbiju privukla ogromnu pažnju javnosti i medija. Slavnoj umetnici je na ovoj manifestaciji uručeno ovogodišnje Priznanje za doprinos svetskoj kinematografiji.

Festival, koji se organizuje uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, Filmskog centra Srbije i Kulturnog centra Zlatibor, zamišljen je kao godišnje mesto susreta celokupne filmske i televizijske industrije.

Ovogodišnji partner manifestacije je Ruska Federacija, koju predstavlja delegacija filmske organizacije Roskino i Mihail Švidkoj, a Zlatibor je ugostio i predstavnike kineske kinematografije na čelu sa Cui Janmin, popularnog glumca Džanga Songvena i režisera Sje Feja, osnivača festivala First Song Ven.

Nacionalni festival filma i televizije na Zlatiboru postao je stecište svetske umetničke elite, ali je dolazak čuvene Nastasja Kinski bio onaj prelomni trenutak koji je probudio najdublje emocije kod svih prisutnih.

Iako je decenijama važila za jednu od najlepših žena na planeti i apsolutni seks-simbol svetske kinematografije, njen životni put počeo je u stravičnom porodičnom paklu. Rođena je kao ćerka proslavljenog nemačkog glumca Klausa Kinskog, koga mnogi pamte po genijalnim ulogama, ali koga su njegove ćerke opisale kao pravo ljudsko čudovište.

Kada je Klaus Kinski preminuo krajem novembra 1991. godine, na njegovu sahranu je došao isključivo njegov sin Nikolaj, dok su njegove ćerke, Nastasja i Paula, svesno odbile da se pojave na poslednjem oproštaju. Obe sestre su preživele stravično zlostavljanje od strane sopstvenog oca od ranog detinjstva, a Nastasja je u više navrata isticala da je jedva izbegla silovanje.

Uprkos tome što je otac konačno napustio njihov dom kada je imala samo 8 godina, ona je čitavog života nosila strašne rane i ožiljke na duši zbog njegove teške ruke i agresivnog ponašanja. Decenijama kasnije, slavna glumica je otvoreno izjavila: "Ne želim i ne bi trebalo da pričamo o mom ocu. Bio je monstruozan glumac i ljudsko čudovište".

Jedna od njenih najvećih profesionalnih i ličnih trauma bila je u vezi sa ulogom u kultnom filmu Vima Vendersa "Pogrešan potez", u kojem se pojavila potpuno gola sa svega 13 godina. Glumica je godinama uporno i glasno zahtevala da se ovo ostvarenje u potpunosti povuče iz javnosti, u čemu je konačno i uspela, osetivši da je velika nepravda makar delimično ispravljena.

Neki izvori tvrde da je ona sa 13 godina počela smelo da pozira gola prvenstveno kako bi razbesnela svog nasilnog oca, ali je kasnije priznala da ju je filmska industrija bezdušno eksploatisala. U jednom iskrenom intervjuu za časopis V priznala je koliko joj je teško pao taj rani ulazak u svet odraslih: "Kad bih imala nekoga da me zaštiti ili da sam se osećala sigurnije u sebe, ne bih prihvatila određene stvari, posebno golotinju. Sve me je to razdiralo iznutra".

Mastrojani, "Tesa" i Polanski

Njen melanholičan pogled ipak je privukao pažnju velikih zvezda tog vremena, pa se slavni Marčelo Mastrojani zaljubio u nju 1978. godine na snimanju filma „Ostani kakav jesi“, sa kojim je imala kratku romansu.

Ubrzo je upoznala i legendarnog reditelja Romana Polanskog, koji joj je dodelio glavnu ulogu u kultnom filmu „Tesa“. Uprkos spekulacijama i glasinama o njihovom odnosu, Nastasja je 1999. godine za Gardijan otkrila da je među njima bilo samo flerta, ali ne i intimnih odnosa, ističući da ju je Polanski izuzetno poštovao.

Piton i divlja mačka

Njena karijera dobila je potpuno novu dimenziju 1981. godine, kada ju je slavni fotograf Ričard Avedon ubedio da pozira potpuno gola za američki časopis Vog, sa ogromnim burmanskim pitonom obmotanim oko tela. Ova provokativna fotografija postala je planetarni hit i poster koji se prodavao u milionima primeraka, trajno je pozicionirajući kao seks simbol Holivuda.

Pored Vendersovog kultnog filma „Pariz, Teksas“, njene najistaknutije uloge bile su u kultnom trileru „Ljudi mačke“.

Ni u ljubavnom životu Nastasje Kinski nije sve išlo glatko. Njen brak sa egipatskim rediteljem Ibrahimom Musom doneo joj je ćerku Sonju, dok iz prvog braka sa američkim glumcem Vinsentom Spanom ima sina Aljošu. Njena poslednja velika ljubavna veza bila je sa čuvenim muzičarom Kvinsijem Džonsom, sa kojim je bila od 1992. do 1995. godine i dobila ćerku Kenju.

Čak i u vreme kada je bila u srećnim vezama, Nastasja je uvek imala svoj privatni stan u koji se povlačila svaki put kada bi osetila potrebu da pobegne od svih i pronađe mir u samoći.

(Blic Žena)

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