MAJKL DAGLAS TVRDI DA SE RAZBOLEO NAKON INTIMNIH ODNOSA SA POZNATOM GLUMICOM?! Lečenje mu je ostavilo teške opekotine, izgubio 20 kilograma

Majkl Daglas otvoreno govori o svom raku grla i povezanosti sa HPV-om, podižući svest o raku usne duplje.

GlumacMajkl Daglas nikada nije bio neko ko se stidio da otvoreno govori, pa i kada je otkrio da je njegov rak grla u četvrtoj fazi povezan sa oralnim seksom.

Oskarovac, sada kada je ostavio bolest iza sebe, koristio je svoju platformu da podigne svest o raku usne duplje, posebno onom izazvanim humanim papiloma virusom (HPV), najčešćom virusnom seksualno prenosivom infekcijom u Sjedinjenim Državama.

Šta je HPV virus?

Poznato je da HPV izaziva određene vrste raka usne duplje, kao i rak grlića materice, sa preko 100 poznatih sojeva, od kojih se oko 15 smatra visokorizičnim za razvoj raka.

Daglas je prvi put otkrio svoju dijagnozu 2010. godine, nakon višemesečnih neobjašnjivih simptoma. Glumac se seća da je imao uporni bol u grlu koji je trajao uprkos ponovljenim posetama lekaru.

„Uvek ću pamtiti izraz lica mog prijatelja“, rekao je Daglas, opisujući ključnu konsultaciju sa lekarom u Montrealu. „Rekao je: 'Potrebna nam je biopsija.' U osnovi mog jezika bio je tumor veličine oraha koji nijedan drugi lekar nije video.“

Dijagnoza: skvamoznoćelijski karcinom usne duplje četvrtog stadijuma. U početku se Daglas plašio da će mu možda biti potrebno ukloniti deo vilice. Umesto toga, njegov medicinski tim se odlučio za agresivno zračenje i hemoterapiju. Lečenje mu je ostavilo teške opekotine na nepcu, gubitak težine od 20 kilograma i ekstremnu slabost. „To je težak put“, priznao je. „Hemoterapija takođe uništava sve dobre stvari.“

Povezao svoj rak sa oralnim seksom

Uprkos izazovima, Daglas je odbio sondu za hranjenje, preživljavajući na ishrani samo sa tečnostima tokom lečenja. Danas je zvanično bez raka.

Još 2013. godine, Daglas je izazvao pometnju tokom intervjua za Gardijan kada je, čini se, direktno povezao svoj rak sa oralnim seksom, rekavši da je HPV zaražen kunilingusom uzrok. Glumac je kasnije negirao da je dao taj komentar, iako je publikacija ostala iza svog izveštaja i objavila audio snimak. Na dodeli nagrada kasnije, Daglas se prisetio: „Nikada nisam očekivao da ću postati zaštitno lice za rak glave i vrata, ali ako odgovori na nekoliko pitanja otvore diskusiju i podignu svest, onda ću ostati iza toga.“

Iako je Daglas takođe spekulisao da je stres, uključujući i zatvaranje njegovog sina, možda doprineo njegovoj bolesti, on je kontroverzno primetio da bi čin koji je izazvao njegov rak mogao biti i njegov „najbolji lek“, izjavu koju medicinski stručnjaci odlučno osporavaju.

Londonski hirurg za glavu i vrat Maheš Kumar je uzvratio: „Medicinski, to jednostavno nema smisla.“

Govoreći otvoreno o svom putu, Daglas se nada da će više ljudi rano prepoznati znake upozorenja – i potražiti brzu, temeljnu medicinsku procenu.

(Stil)

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