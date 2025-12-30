PRESELILA SE SA KOSMAJA U LUKSUZAN SALONAC U SRCU BEOGRADA: Elena Karaman je žena koja od svakog prostora napravi bajku! (VIDEO)

Iako je već godinama uživala u svom miru na velelepnom imanju na Kosmaju, dizajnerka nameštaja odlučila je da je vreme za novo poglavlje. Novi dom Elene Karaman, sada je luksuzna nekretnina u srcu Beograda, koju je takođe sama uredila.

Novi dom Elene Karaman smešten je u jednoj starijoj predratnoj zgradi od svega tri sprata, od kojih središnji sprat u celosti pripada upravo njoj.

Stari salonac je prostrano uređen, a Elena koja je vodila računa o uređenju svake svoje nekretnine, ovde se posebno potrudila.

Kako komšije otkrivaju za medije, renoviranje Eleninog doma trajalo je neko vreme:



– Zgrada je stara, ali su stanovi veliki i imaju visoke plafone. Jedno vreme je delovalo kao da se sve renovira, jer su majstori stalno dolazili i odlazili, ali se sve to relativno brzo završilo. Sad je mirno i uredno. Iskreno, da mi ćerka nije rekla ko je ona, ne bih ni znala da se radi o poznatoj osobi – otkriva jedna komšinica.

Kako komšije kažu, Elenu neretko posećuje Jugoslav Karić, njen bivši suprug, ali i sadašnji izabranik, Dušan Reljin:

– Viđam ga kako dolazi, nekad ostane kratko, nekad duže. Lepo je videti da su ostali u dobrim odnosima i posle svega. To se danas retko viđa, navodi sagovornica. Dolazi i njen dečko, simpatičan čovek, mršav, s čupavom kosom. Deluju opušteno, normalno, ništa napadno – kažu stanari.

Dom Elene Karaman – Vila na Kosmaju

Elena Karaman sagradila je i vilu na Kosmaju, koju je sagradila nedugo posle razvoda od Jugoslava Karića, nakon što su zajedničku vilu prodali porodici Đoković. Svoj dom na Kosmaju dizajnerka enterijera opisivala je kao svoj intimni hram.

– Moj dom, moj intimni hram. Enterijer treba da nosi pečat naše duše. On ne treba da bude savršen, već ogledalo našeg života i onoga sto nosimo u sebi. Moji enterijeri su slojeviti i zato, kao dizajner, sa klijentima vrlo cesto provodim vreme u intimnim razgovorima koji najmanje imaju veze sa dekoracijom i arhitekturom. Teme kao sto su umetnost, literatura, doba godine koje im dušu boji naročitom radošću.. muzika.. epoha koja ih posebno intrigira.. su moje smernice za rad. Lako je dizajnirati i projektovati kuću, malo je teže od kuće napraviti dom. Ognjište, oko koga ce generacije pisati svoje licne porodične legende. – napisala je ona svojevremeno.

Isti princip dizajniranja utkala je i u svoj novi dom u srcu Beograda.

(Story.rs)

