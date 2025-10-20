Oglas
PRVI MUŽ DŽENIFER LOPEZ JOJ SE OBRATIO NAKON NJENOG TUŽNOG INTERVJUA: "Treba da te bude sramota!"

Holivudska kraljica propalih ljubavi nedavno je istakla da je niko od njenih bivših nije iskreno voleo, a ubrzo potom se oglasio prvi čovek s kojim je želela da ostane do kraja života. I nije je štedeo!

1760944914_profimedia-0508208359.jpg
Foto: Profimedia
Dženifer Lopez je jedna od najpoželjnijih žena planete od početka karijere, alii jedna od onih koje imaju najmanje sreće u ljubavi.

Udavala se i razvodila četiri puta, bila verena šest, a početkom ove godine je prekinula brak s Benom Aflekom, za kog je verovala da je čovek njenog života.

Prilikom nedavnog gostovanja u emisiji Hauarda Sterna latino diva je pričala o svojim emotivnim krahovima, kada je istakla da smatra da je nijedan od njenih bivših partnera “nije istinski voleo”. To je naišlo na mnogo negativnih komentara na društvenim mrežama, ali i na reakciju njenog prvog muža Ohanija Noe.

Džej Lo je bila udata za njega oko godinu dana tokom 90-ih, a Noa joj se nakon pomenutog intervjua pevačice obratio direktno na Instagramu.

Prvi muž se obratio Dženifer Lopez na Instagramu

– Reći ću samo ovo: prestani da nas “spuštaš”. Prestani da igraš na kartu žrtve – poručio je lični trener koji se razveo od Dženifer 1998. – Problem nismo mi. Ti si problem.

– Ti si ta koja nije umela da se obuzda. Bila si voljena više puta. Udavala si se četiri puta i imala bezbroj veza između toga. Imala si dobre veze… Recimo, sa mnom.

Nekadašnji konobar Ohani Noa se preselio u drugu saveznu državu zbog Dženifer Lopez, kako je i ranije pričao, a tvrdi da je samo želeo da je podržava i štiti.

– Ja sam sjajna osoba puna ljubavi, ja sam dobar čovek. Iskren, veran tebi, nikada nisam lagao,nikada se nisam loše ponašao, nikada te nisam prevario. Bio sam dobar prema tebi, previše dobar čovek za tebe – kaže Ohani Noa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by WMV® (@worldmusicviews)

– Ali ti… Birala si slavu i bogatstvo, čime si se udaljila od naše veze – tvrdi on. – Ti si odlučila da lažeš, da me varaš, a ja sam ostao uprkos tome. Čak sam pokušavao da sačuvam brak, da ga održim živim. Ti si me molila da ostanemo u braku da ne bi ispala loša u javnosti, jer si više marila za svoj imidž – kaže bivši muž Džej Lo.

Noa je optužio Lopezovu da je izabrala napredovanje u karijeri umesto da misli o njemu, a on “nije više mogao da ostane u braku i nosi se s neprestanim lažima”.

– Zato sam te ostavio. Zato smo se razveli – kaže on. – Reci istinu makar jednom. Pokaži ljudima da si ti problem. Treba da te bude sramota.

(Glossy)

