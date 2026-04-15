Razvela se ćerka Anice Dobre: Mina Sovtić stavila tačku na brak - "Prioritet nam je ćerka"

Mina Sovtić prvi put je otvoreno govorila o razvodu od Luke Nikolića. Glumica je istakla da joj je najvažnije da zbog ćerke Lune ostanu u dobrim odnosima.

Glumica Mina Sovtić razvela se od Luke Nikolića, svog dugogodišnjeg partnera i supruga, sa kojim je pre tri godine dobila ćerku Lunu. Vest o kraju njihovog braka privukla je veliku pažnju javnosti, posebno nakon Mininog gostovanja u jednom podkastu, gde je prvi put otvorenije govorila o promenama u privatnom životu.

NJihova ljubavna priča trajala je godinama, još od školskih dana, a mnogi su ih smatrali jednim od najskladnijih parova na javnoj sceni.

LJubav koja je počela još u srednjoj školi

Mina Sovtić i Luka Nikolić upoznali su se još tokom srednjoškolskih dana. Dok je ona kasnije krenula umetničkim putem i izgradila glumačku karijeru, Luka je završio arhitekturu, ali se nije posvetio isključivo toj profesiji.

U jednom periodu radio je inženjerski posao i bavio se projektovanjem mašina za reciklažu, dok je danas usmeren ka savremenim i tehnološki naprednim poslovima. Radi na razvoju video-igara kao 3D artist, a bavi se i 3D štampom.

Mina Sovtić o razvodu: Dve godine ne živimo zajedno

Gostujući u podkastu "Podcast u pidžamama“, ćerka Anice Dobre govorila je o teškim trenucima kroz koje je prošla, otkrivši da je njenom braku došao kraj.

– Mi ne živimo zajedno već dve godine, ali naravno, sa svešću da smo odrasli zajedno, nemam šta da kažem na to. Ne bih javno pričala o privatnom životu, negde je najvažnija situacija, barem moj prioritet je da budemo u dobrim odnosima zbog Lune. Nije se desilo ništa ogromno, ništa toliko strašno, baš nam je prioritet ćerka. Toliko mi je drago da imam dete i da je on otac, to je negde i normalno. Kad si sa nekim toliko dugo zajedno, lepo je imati nekog ko vas spaja.

– I dobro je što smo odrasli zajedno jer onda znamo jedno drugog do srži, znamo, načela oko odgajanja deteta su nam ista, tu se u potpunosti razumemo tako da je to u ovim ulogama koje sad imamo najvažnije. Sinhroni smo i nadovezujemo se, negde mislim da je jako nezgodno, moj brat je dete razvedenih roditelja, dosta sam pričala sa njim, dosta sam pričala sa njim i to mi je pomoglo.

– Idealna situacija ne postoji, pa čak ni kad su vam roditelji u braku, idealna situacija ne postoji tako da postoji mnogo odluka koje moraš da napraviš kada je dete u pitanju, samo je važno da ih napraviš u korist deteta. Evo sad u ovom trenutku, nadam se, da sam malo sazrela, treba vremena da prođeš kroz neke stvari i osećanja, moraš da odboluješ neke stvari, ne postoji flaster za ovakve situacije – kazala je Mina Sovtić.

Prioritet im je ćerka Luna

Iz Mininih reči jasno se može zaključiti da su ona i Luka, uprkos razvodu, ostali posvećeni zajedničkom roditeljstvu. Glumica je naglasila da im je najvažnije da budu usklađeni kada je reč o odgajanju ćerke, kao i da među njima postoji razumevanje koje je proisteklo iz dugogodišnjeg odnosa.

Upravo ta bliskost i zajednička istorija, kako je objasnila, danas im pomažu da i u novim životnim okolnostima funkcionišu zrelo i odgovorno.

NJihovo venčanje važilo je za jedno od najlepših

Mina Sovtić i Luka Nikolić pre četiri godine organizovali su venčanje koje je mnogima ostalo u sećanju kao jedno od najlepših na javnoj sceni. Ceremonija je, prema pisanju medija, izgledala kao scena iz romantičnog holivudskog filma.

Crkveno venčanje održano je u crkvi Ružici na Kalemegdanu, mestu koje za oboje ima posebno značenje. Kako su oboje odrasli na Dorćolu, u blizini ove svetinje, za koju su bili vezani i porodično, izbor lokacije bio je sasvim prirodan.

Dva venčanja i slavlje sa najbližima

Mina Sovtić i Luka Nikolić prvo su izgovorili sudbonosno „da“ u aprilu 2022. godine pred matičarem opštine Stari grad, u prisustvu najužeg kruga porodice i prijatelja.

Luka je za kumu izabrao glumicu Mionu Marković, sa kojom se družio i pre nego što je upoznao Minu, dok je Mini kuma bila Roksanda Gavrilović, njena dugogodišnja prijateljica. Nakon građanskog venčanja usledili su ručak i proslava u Klubu književnika.

Na crkvenom venčanju, održanom 4. septembra, okupili su se svi njima važni ljudi. Mladin otac, Miodrag Mića Sovtić, dopratio je ćerku do oltara, dok su ispred mladenaca išle deveruše – Minine najbolje drugarice i Lukina sestra od tetke Vesna.

