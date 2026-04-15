Rodila je sina sa samo 17 godina i više nikad nije videla njegovog oca: Dete lagala da mu je sestra, a razlog ledi krv u žilama (FOTO)

Zanimljivi detalji iz života Klaudije Kardinale nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Jedna od najvećih evropskih filmskih diva 20. veka, Klaudija Kardinale, ostavila je neizbrisiv trag u istoriji svetske kinematografije. NJeno lice, glas i harizma obeležili su remek-dela reditelja poput Federika Felinija, LJukina Viskontija i Serđa Leonea. Iako je preminula prošle godine u 88. godini, njeno nasleđe nastavlja da živi kroz filmove koji su definisali jednu eru.

Od Tunisa do Venecije – početak jedne neobične priče

Rođena i odrasla u Tunisu, u porodici sicilijanskog porekla, Klaudija je svoje prve korake ka filmskom svetu načinila gotovo slučajno. Godine 1957, kao veoma mlada, pobedila je na lokalnom takmičenju lepote, što joj je donelo putovanje na Filmski festival u Veneciji. Upravo tamo otvorila su joj se vrata koja će je odvesti ka svetskoj slavi.

Zanimljivo je da njen prepoznatljiv glas u početku nije bio deo njenog filmskog identiteta – zbog odrastanja u sredini u kojoj se govorio sicilijanski dijalekt, njene prve uloge na italijanskom jeziku morale su biti sinhronizovane.

Lepota, talenat i teret slave

NJena prirodna lepota, upečatljive crte lica i snažna harizma učinile su je jednom od najpoželjnijih glumica svog vremena. Međutim, iza blistave spoljašnjosti krila se složena i često bolna životna priča. Popularnost joj je donela ne samo uspeh i priznanja, već i nesigurnosti, pritiske i lične borbe.

Ugledni list Independent proglasio ju je jednim od najvećih italijanskih kulturnih fenomena, a njena pojava inspirisala je mnoge:

- Neki bi rekli Loren, neki Lolobriđita ili Beluči, ali od svih italijanskih boginja gospođa Klaudia Kardinale je bila najupečatljivija: Jednako zanosna kada joj je kosa razbarušena, ili uredno očešljana, ona je blistala, namrštena ili vragolasta uvek je izgledala neobjašnjivo živahno i penušavo. Ako mene pitate - rekao je David Niven - Klaudia Kardinale je, nakon špageta, najsrećniji izum Italije.

Časopis Lajf je dodatno istakao njenu posebnost:

"Kardinale privlači mešavinom jednostavnosti i sjajne senzualnosti i da podstiče ljude širom sveta da je zamišljaju kao uzbudljivu ljubavnicu i ženu."

Tokom karijere krasila je više od 900 naslovnih strana širom sveta, u preko 25 zemalja, i važila za jedan od najvećih seks-simbola, uprkos tome što nikada nije pristajala na naga fotografisanja.

Trauma iz mladosti koja je obeležila život

Iza uspeha krila se duboka rana iz mladosti. Sa samo 17 godina, Klaudija je preživela silovanje koje je ostavilo trajne posledice. Iz tog traumatičnog iskustva rodio se njen sin, koga je odlučila da zadrži uprkos svim pritiscima.

- Preživela sam, u to vreme, vrlo delikatne trenutke svog života. Čovek koga nisam znala, mnogo stariji od mene (neindetikovani misteriozni Francuz iz avio-baze), prisilio me da uđem u kola i silovao me. Bila je to užasna stvar, ali i najlepša stvar - moj čudesni Patrik je rođen iz tog nasilja. Uprkos tome što je to vrlo komplikovana situacija za majku, odlučila sam da ne prekinem trudnoću. Kada je taj čovek saznao za moju trudnoću, vratio se u moj život, tražeći da je prekinem. Ali ja nijednog trenutka nisam pomislila da se oslobodim svoje bebe - rekla je ona jednom prilikom, pa je dodala:

- Razgovarala sam o tome sa mojim divnim roditeljima i sestrom Blanš, a svi smo odlučili da moje dete odraste u porodici, kao mlađi brat. Smešan aspekt priče bio je kada sam već počela da radim na filmu i skoro do kraja niko nije primetio da sam trudna - objasnila je Klaudija za strane medije.

Kontrola, brak bez ljubavi i borba za slobodu

Tokom rane karijere, njen život bio je pod snažnim uticajem producenta Franka Kristaldija, koji je kontrolisao mnoge aspekte njenog profesionalnog i privatnog života. Nakon porođaja, dete je predstavljano kao njen mlađi brat, a ona je živela pod konstantnim pritiskom i nadzorom.

Za ime mog sina on je uzeo ime crkve u kojoj je kršten. Bila sam zahvalna producentu što mi je pomogao u tom teškom trenutku - ispričala je jednom ona.

NJihov odnos prerastao je u brak, ali bez prave bliskosti i ljubavi.

- Sa Kristaldijem sam započela dugogodišnju vezu, on je želeo da zadržim tajnu rođenja bebe, ali nije ni želeo da živi sa nama - bila je iskrena glumica, pa je nastavila.

- Za njega sam bila samo podređeni zaposlenik, kome je davao malu mesečnu platu za četiri filma godišnje: nisam ga čak zvala po imenu, već prezimenom. Bila sam naivna, nisam ništa znala kada sam sklopila ugovor s njim. Osećala sam se kao taoc, moj otac i majka su bili besni. I naše venčanje je bilo poslovno, u najvećoj tajnosti je zakazao venčanje ne govoreći mi ništa, tada sam mu otkazala jer nisam osećala ljubav prema njemu - bila je iskrena Klaudija.

Iako su se venčali 1967. godine, živeli su odvojeno, a brak je trajao do 1975, kada su se razveli. Ipak, tokom tog perioda uspela je da i zakonski postane majka svom sinu.

Prava ljubav i mirniji kraj života

Kasnije je pronašla stabilnost i ljubav sa rediteljem Paskvaleom Skviterijem, sa kojim je dobila ćerku. Za njega je govorila da je jedini pravi muškarac u njenom životu. Iako su se nakon tri decenije razveli, o njemu je uvek govorila s poštovanjem.

U kasnijim godinama povukla se iz javnosti, okrenula porodici i jednostavnijem načinu života, pronalazeći radost u malim stvarima.

Nasleđe žene koja je nadživela sopstvene rane

Život Klaudije Kardinale bio je mnogo više od filmske karijere – bio je to put ispunjen kontrastima, borbama i pobedama. Uprkos traumama i izazovima, uspela je da izgradi izuzetnu karijeru i ostane simbol snage, lepote i dostojanstva. NJena priča ostaje snažan podsetnik da čak i iza najvećeg sjaja često stoje najdublje senke.

