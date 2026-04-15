Povratak Sandre Bulok: Nakon godina pauze posle smrti supruga, glumica ponovo na crvenom tepihu, i izgleda sjajno (FOTO)

Sandra Bulok se vratila filmu, a njeno pojavljivanje na crvenom tepihu nakon dugogodišnje pauze nije moglo da prođe nezapaženo.

Bulok je zajedno sa Nikol Kidman promovisala njihov novi film, "Praktična magija", istoimeni nastavak kultnog klasika uz 1998. godine. Ovo je za glumicu označio i povratak nakon smrti supruga 2023. godine.

Osim uloge glumice, Sandra je i producentkinja filma, koji je rađen na osnovu knjige.

Povodom predstavljanja tizera filma u Las Vegasu, glumica je došla u "oversajz" odelu u intenzivnoj crvenoj nijansi koje odiše samopouzdanjem i modernim minimalizmom. Ispod sakoa se nazire crni top koji celom izdanju daje smelosti i kontrasta.

Kosu nosi raspuštenu, u blagim talasima, sa razdeljkom po sredini, što dodatno naglašava prirodnu lepotu njenog lica.

Ovo izdanje je savršen spoj ženstvenosti i snage, a kada se nosi sa stavom kakav ima Sandra, onda definitivno nema greške.