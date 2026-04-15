Povratak Sandre Bulok: Nakon godina pauze posle smrti supruga, glumica ponovo na crvenom tepihu, i izgleda sjajno (FOTO)

Sandra Bulok se vratila filmu, a njeno pojavljivanje na crvenom tepihu nakon dugogodišnje pauze nije moglo da prođe nezapaženo.

Foto: Profimedia/ Chris Delmas
Bulok je zajedno sa Nikol Kidman promovisala njihov novi film, "Praktična magija", istoimeni nastavak kultnog klasika uz 1998. godine. Ovo je za glumicu označio i povratak nakon smrti supruga 2023. godine. 

Osim uloge glumice, Sandra je i producentkinja filma, koji je rađen na osnovu knjige. 

Povodom predstavljanja tizera filma u Las Vegasu, glumica je došla u "oversajz" odelu u intenzivnoj crvenoj nijansi koje odiše samopouzdanjem i modernim minimalizmom. Ispod sakoa se nazire crni top koji celom izdanju daje smelosti i kontrasta.

Kosu nosi raspuštenu, u blagim talasima, sa razdeljkom po sredini, što dodatno naglašava prirodnu lepotu njenog lica. 

Ovo izdanje je savršen spoj ženstvenosti i snage, a kada se nosi sa stavom kakav ima Sandra, onda definitivno nema greške. 

