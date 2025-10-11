RECEPT ZA KOLAČ SA ŠLJIVAMA: Biskvit se topi, a ukus se pamti! (VIDEO)

Obavezno zapišite ovaj recept
Iz bakine kuhinje nam stiže recept za kolač sa šljivama koji će vas oduševiti.
Kolač sa šljivama - sastojci:
šolja za merenje je od 50 grama,
četiri jaja,
dve šolje griza,
dve šolje brašna,
dve do tri šolje šećera,
jedna šolja ulja,
jedna šolja jogurta,
malo cimeta ko voli
i pola praška za pecivo.
Biće Vam potrebno i 700 grama šljiva za punjenje, kao i šećer u prahu za posipanje.
Kolač sa šljivama - priprema:
Prvo upalite rernu da se greje na dvesta stepeni. Jaja penasto umutite sa šećerom. Postepeno dodajte brašno, griz i prašak za pecivo, pa zatim ulje i jogurt. Sve dobro izjednačite mešanjem, dok ne dobijete glatku smesu. Ko voli, može dodati i malo cimeta u smesu.
Smesu izlijte u pleh, a zatim odozgo poređajte šljive, koje ste prethodno očistili od koštica.
Pecite u zagrejanoj rerni oko 40 minuta. Kada je kolač gotov i ohlađen, pospite ga šećerom u prahu. Prijatno!
