RECEPT ZA KOLAČ SA ŠLJIVAMA: Biskvit se topi, a ukus se pamti! (VIDEO)

Obavezno zapišite ovaj recept

Iz bakine kuhinje nam stiže recept za kolač sa šljivama koji će vas oduševiti.

Kolač sa šljivama - sastojci:

šolja za merenje je od 50 grama,

četiri jaja,

dve šolje griza,

dve šolje brašna,

dve do tri šolje šećera,

jedna šolja ulja,

jedna šolja jogurta,

malo cimeta ko voli

i pola praška za pecivo.

Biće Vam potrebno i 700 grama šljiva za punjenje, kao i šećer u prahu za posipanje.

Kolač sa šljivama - priprema:

Prvo upalite rernu da se greje na dvesta stepeni. Jaja penasto umutite sa šećerom. Postepeno dodajte brašno, griz i prašak za pecivo, pa zatim ulje i jogurt. Sve dobro izjednačite mešanjem, dok ne dobijete glatku smesu. Ko voli, može dodati i malo cimeta u smesu.

Smesu izlijte u pleh, a zatim odozgo poređajte šljive, koje ste prethodno očistili od koštica.

Pecite u zagrejanoj rerni oko 40 minuta. Kada je kolač gotov i ohlađen, pospite ga šećerom u prahu. Prijatno!

