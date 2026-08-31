Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

SAŠA KOVAČEVIĆ O DOLASKU BEBE: "Pratim svaki bebin korak" - otkrio da li su izabrali ime

Saša Kovačević i Zorana Tasovac s nestrpljenjem očekuju dolazak bebe.

1788167073_miss_universe_30082026_0210.JPG
Foto: Ata images/ A.A.
Oglas

Saša Kovačević je sinoć prisustvovao izboru za Miss Universe Srbije, gde je u revijalnom delu programa zabravljao publiku i svojim nastupom dodatno ulepša glamurozno veče.

Popularni pevač pojavio se u elegantnom izdanju, a pre nego što je izašao pred publiku, razgovarao je sa predstavnicima medija i tom prilikom progovorio o poslu, ali i privatnom životu.

Saša se uskoro ostvaruje u najvažnijoj životnoj ulozi, budući da sa suprugom očekuje bebu. Pevač nije krio emocije kada je govorio o prinovi, a otkrio je i kako se nosi sa činjenicom da će uskoro postati otac.

- Radujem se svakom danu. Jako dosta vremena provodim sa Zokom ovih dana, kad sam u Beogradu 24 h smo zajedno. Pratim svaki bebin korak pošto se mrda u 3, 4 ujutru to su neki čudni potezi

On je otkrio da li renoviraju stan i pripremaju ga za dolazak bebe.

- Nije još uvek ali u narednom periodu da. od septembra ili oktobra krećemo...sa spremanjem sobice i to je to - rekao je on pa je otkrio da li su se odlučili za ime:

- Imamo favorite ali još uvek nismo

(Telegraf)

BONUS VIDEO

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas