SAŠA KOVAČEVIĆ O DOLASKU BEBE: "Pratim svaki bebin korak" - otkrio da li su izabrali ime

Saša Kovačević i Zorana Tasovac s nestrpljenjem očekuju dolazak bebe.

Saša Kovačević je sinoć prisustvovao izboru za Miss Universe Srbije, gde je u revijalnom delu programa zabravljao publiku i svojim nastupom dodatno ulepša glamurozno veče.

Popularni pevač pojavio se u elegantnom izdanju, a pre nego što je izašao pred publiku, razgovarao je sa predstavnicima medija i tom prilikom progovorio o poslu, ali i privatnom životu.

Saša se uskoro ostvaruje u najvažnijoj životnoj ulozi, budući da sa suprugom očekuje bebu. Pevač nije krio emocije kada je govorio o prinovi, a otkrio je i kako se nosi sa činjenicom da će uskoro postati otac.

- Radujem se svakom danu. Jako dosta vremena provodim sa Zokom ovih dana, kad sam u Beogradu 24 h smo zajedno. Pratim svaki bebin korak pošto se mrda u 3, 4 ujutru to su neki čudni potezi

On je otkrio da li renoviraju stan i pripremaju ga za dolazak bebe.

- Nije još uvek ali u narednom periodu da. od septembra ili oktobra krećemo...sa spremanjem sobice i to je to - rekao je on pa je otkrio da li su se odlučili za ime:

- Imamo favorite ali još uvek nismo

(Telegraf)

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