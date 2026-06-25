"SEO SAM PIJAN ZA MOTOR, LETEO SAM 85 METARA": Dača Ikodinović o detaljima nezgode - "Doktori nisu znali kako sam živ"

Danilo Ikodinović je 2008. godine doživeo tešku saobraćajnu nesreću vozeći pijan motor, što je potpuno promenilo njegov život.

Bivši srpski vaterpolista Danilo Ikodinović izneo je svojevremeno potresne detalje o teškoj saobraćajnoj nesreći koju je doživeo 2008. godine, kada mu se život u potpunosti promenio. Ikodinović je otvoreno preuzeo punu odgovornost za udes, opisujući kako je pijan seo na motor i kako je izgledala njegova grčevita borba za goli život.

Udes se dogodio pred samo prvenstvo u Malagi, kada je Ikodinović doneo odluku koja ga je umalo koštala života. Kako je sam tada priznao, svesno je preuzeo svu krivicu na sudu.

- Seo sam pijan na motor. Imao sam 1,70 promila alkohola u krvi. Hteo sam malo da se opustim, pred prvenstvo, Malaga je bila u pitanju. Ne znam kako bih živeo sa tim da sam, daleko bilo, nekog ubio. Sebi sam sve uradio. Preticao sam celu kolonu, kad sam pao sa motora takva kiša je krenula da pada... Na sudu sam rekao da je sve krivica moja. Nisam ni kočio, trag kočenja je bio minimalan. Policajac koji je vršio uviđaj mi je jednom prišao u nekom lokalu posle i rekao mi da je to bio on i da sam leteo 86 metara, to je, čoveče, fudbalski teren. Hitna pomoć je došla za 15 minuta. Doktori nisu znali kako sam ostao živ. Bio sam u nikad boljoj formi fizički, to me je spasilo. Istina je da su se doktori oko mene malo više potrudili, antibiotik je doveden hitno iz inostranstva, tadašnji predsednik se zauzeo za to, to je istina.

Suočavanje sa smrću u šok sobi

Nakon nesreće usledio je izuzetno težak period lečenja i suočavanja sa surovom realnošću u bolnici. Ikodinović je detaljno opisao trenutke buđenja na intenzivnoj nezi, slomljena rebra, povrede vrata i svest o gubitku funkcionalnosti šake. Posebno traumatično bilo je suočavanje sa činjenicom da su drugi pacijenti oko njega gubili živote dok je on uspeo da preživi.

- Moja žena je veliki vernik. Svake nedelje ide u crkvu, roditelji su joj takvi, ti nisi svestan... Bitne stvari su mi se sve dešavale na praznike. Nekad sam negodovao jer me bude u nedelju da idemo u crkvu, to mi je bio jedini slobodan dan, a sad je drugačije. Neke stvari se ne dešavaju tek tako. Kad sam se probudio posle udesa ruka mi je bila onako gore skroz... Odmah sam pitao da li je još neko stradao. To se obično ne dešava. Budim se u šok sobi. Dve garniture ljudi je umrlo, ja sam ostao. Bili su u kesi, kad umru, to tako ide, rajsferšlus ovoliki... Zakonski moraju da budu tu u kesi dok ih ne odnesu posle. Govorio sam sebi dok sam gledao to: "Majmune, šta si sebi dozvolio". A ne mogu ništa da kažem, samo gledam to... Oštećene su mi bile glasne žice, nisam mogao da pričam. Doktori su mi prvo spašavali život, pa ruku. Rebra su mi bila slomljena, sav sam u ožiljcima. Priklještio sam bio živce u vratu, nisam mogao da se pomeram. Odmah sam bio svestan da od šake nema ništa. To su mi odmah rekli da je to nemoguća misija. Krenuo sam posle toga gotovo od nule. Šta ja znam da radim u tom momentu sem da igram vaterpolo? Ništa.

Razvod kao olakšanje i mir u novoj ljubavi

U periodu nakon nesreće usledio je i razvod braka sa pevačicom Natašom Bekvalac. Ikodinović naglašava da sama nesreća nije u velikoj meri uticala na razlaz, jer se brak već raspadao, a povratak u rodni Beograd mu je doneo preko potrebno olakšanje. Novi životni mir i stabilnost pronašao je u vezi sa Majom nakon što je otvorio kafanu.

- Dosta vremena je trebalo da se raščisti sve. Bio je razvod braka, nesreća nije uticala mnogo na razvod. To se već raspadalo sa Natašom... Desilo bi se svakako. Novi Sad nikad nije bio moja sredina, to nije moj grad. Tamo sam dolazio i odlazio, bio sam na toj relaciji... Težio sam da se vratim kući u Beograd. Bilo mi je teško zbog svega što je bilo u medijima. Osetio sam olakšanje posle razvoda, kao neki ranac da sam skinuo sa sebe, sa leđa. Sa Majom sam krenuo posle otvaranja kafane, uticala je mnogo na mene. Smirivala me je, ja sam se kidao oko svega sa biznisom. Unela mi je sigurnost. Upoznali smo se u kafani. I kad sam stao sa kafanom, ona mi je govorila: "Hej, rešićemo sve". Shvatam sve što ona preživljava, sportista je, sportski parovi uvek dobro funkcionišu. Ljubav pobeđuje sve na svetu. Ona ima brata, sestru, majku i oca, volim kako se svi oni međusobno vole, volim da ih gledam zajedno - rekao je on za "K1".

Nedavno se razveo i od nje, a par je stavio tačku na brak bez teških reči i zle krvi. Ovim povodom se oglasio Dača koji se nasmejao kada ga je voditeljka upitala o razvodu.

- Izvini što se smejem, jesam da, posle dugo vremena smo se Maja i ja razišli. U miru smo se razišli, jednostavno nije išlo. Dok je bilo lepo, bilo je lepo, išlo je trajalo je, bilo je sve kako treba, kad je krenulo da ne bude lepo, mi smo se potrudili, trudili, trudili da to ispravimo, nismo uspeli da ispravimo. Kao ljudi smo se razišli, za razliku od nekih prethodnih puta. Prijateljski smo se razišli, nema nikakve zle krvi, nema lošeg ukusa u ustima. Doneli smo zrelu odluku da svako nastavi svojim putem jer je život pred nama i imamo još dosta toga da damo životu i život nama da da, tako da nema potrebe da to bude, a da nam nije lepo - rekao je za Novu.

(Blic)

BONUS VIDEO: