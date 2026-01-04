Oglas
SIN BRANIMIRA BRSTINE KRENUO OČEVIM STOPAMA: Već je uspešan glumac i miljenik žena (FOTO)

Talenat je nasledio od oca.

1767514449_1673187082_atelje_ljubav_20042017_045.jpg
Foto: ATA images.rs
Glumac Branimir Brstina, može se pohvaliti bogatom karijerom i ulogama po kojem je postao prepoznatljiv, ali najviše je ponosan na svoje naslednike.

Poznato je da sina Branimira Brstine izuzetno zanima glumački poziv, te se stiče utisak da ga otac koji ima bogato iskustvo savetuje na pravi način i usmerava njegovu karijeru koja je na samom početku.

Đuro Brstina odlučio je da krene očevim stopama, te je uplovio u glumačke vode i uspeo da za kratko vreme izazove pozitive reakcije publike.

Đuro studira glumu na FDU-u, a studirao je i komunikologiju, na fakultetu na kome je jedan od predavača i glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić, a bavio se i košarkom. 

U domaćim naslovima mogli smo da ga gledamo u seriji "Žigosani u reketu" a trenutno glumi profesora fizičkog u seriji "Zbornica". Sličnost sa ocem je više nego očigledna. A s obzirom da je kratko na ekrnaima, već se može reći da je postao miljenik ženskog pola.

Podsetimo, Brstina je juće doživeo infarkt. On je sada stabilno i van životne opasnosti nakon što su mu ugrađen stent.

