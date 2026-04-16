Slabo se nose sa izazovima, ne znaju šta je dosada: Deca milenijalaca ne usvajaju ove osnovne životne veštine i to je problem

Milenijalci žele da budu bolji roditelji nego što su bili njihovi i često u tome uspevaju. Ali, na šta stručnjaci upozoravaju?

Milenijalci su odrasli u prelaznom periodu, između sveta bez interneta i onog u kojem je tehnologija postala svakodnevica. NJihovi roditelji često su isticali uspeh u školi, trud i sigurnu budućnost, a danas, kao roditelji, mnogi pokušavaju da rade stvari drugačije.

Prema istraživanju iz 2024. godine, čak 88 % milenijalaca smatra da vaspitavaju decu drugačije nego što su njih vaspitavali roditelji, a njih 73 % veruje da to rade bolje. Ipak, stručnjaci upozoravaju da u toj želji da zaštite i olakšaju, deca ponekad ne usvajaju neke od osnovnih životnih veština koje će im kasnije biti i te kako važne.

1. Samostalnost

Mnogi milenijalci skloni su tzv. "helikopter roditeljstvu", stalnom nadzoru i preteranoj zaštiti dece. Istraživanje objavljeno u Frontiers in Psychology pokazuje da takav pristup može poslati poruku detetu da nije sposobno samo da se nosi s izazovima. Dugoročno, to može dovesti do zavisnosti od roditelja i manjka samostalnosti.

2. Prihvatanje neuspeha

Milenijalci su odrasli u kulturi u kojoj se često nagrađivao sam trud, bez obzira na rezultat. Iako to ima svojih prednosti, može dovesti do straha od neuspeha. Lajf kouč Patricia Magerkurt ističe da su upravo greške važne za učenje: "Najvažnije životne lekcije skrivene su u neuspehu". Deca treba da nauče da je greška deo puta, a ne nešto što treba izbegavati.

3. Nošenje s nelagodom

Roditelji često pokušavaju deci da olakšaju svaki izazov, ali time ih zapravo uskraćuju za važno iskustvo. Nelagoda, frustracija i čekanje deo su života. Deca koja ne nauče kako da se nose s tim osećajima kasnije se teže snalaze u izazovnim situacijama.

4. Zahvalnost

U svetu u kojem je lako poželeti još i više, osećaj zahvalnosti često ostaje po strani. A upravo zahvalnost ima snažan uticaj na mentalno zdravlje i samopouzdanje. Deca treba da nauče da cene ono što imaju, umesto da se fokusiraju samo na ono što nemaju.

5. Igra bez ekrana

Deca danas odrastaju uz tehnologiju od najranije dobi. Međutim, istraživanja pokazuju da previše vremena pred ekranom može negativno uticati na razvoj: od komunikacijskih veština do fine motorike. Deci je važno dati prostor za dosadu, jer upravo tada razvijaju maštu i kreativnost.

6. Istrajnost

Kada roditelji previše "spašavaju" decu od neuspeha, ona ne razvijaju otpornost. Istraživanje objavljeno u Current Opinion in Psychiatry pokazuje da je otpornost povezana s boljim mentalnim zdravljem. Deca treba da nauče da se trud isplati čak i kada nije lako.

7. Suočavanje s izazovima

Deca treba da nauče kako da se nose s preprekama, a ne da odustaju čim postane teško. Socijalna radnica Šeril Gerson upozorava da roditelji često nesvesno koče razvoj dece kada im ne dozvoljavaju da izađu iz zone komfora. Upravo kroz izazove deca razvijaju veru u sebe.

8. Nezavisnost

Roditeljima nije lako da puste decu da samostalno donose odluke, ali to je važan deo odrastanja. Istraživanje iz Journal of Family Psychology pokazuje da preveliko uplitanje roditelja može negativno uticati na detetovu sposobnost regulacije emocija i donošenja odluka.

9. Odložena nagrada

U svetu "sve odmah", deca sve teže uče da čekaju. A upravo je sposobnost odlaganja nagrade povezana s boljim uspehom u školi, boljom samokontrolom i emocionalnom stabilnošću, pokazuje istraživanje iz Applied Developmental Science.

10. Zdravi rizici

Roditelji žele da zaštite decu, ali ponekad time sprečavaju njihov rast. Istraživanje pokazuje da preterani fokus na sigurnost može negativno uticati na razvoj. Deci su potrebni izazovi i "sigurni rizici" kako bi razvila samopouzdanje.

(Super žena)

