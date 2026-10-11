SLAVNA GLUMICA O BORBI SA RAKOM DOJKE: Prvi simptom nije bila kvržica, već je primetila promenu na koži

Amanda Pit je podelila svoje iskustvo borbe sa rakom dojke, naglašavajući da prvi simptom nije bila kvržica, već promena na koži.

Američka glumica Amanda Pit je skrenula pažnju javnosti na važnost ranog otkrivanja raka dojke. Otkrila je da prvi znak bolesti koji je primetila nije bila kvržica, već neobična promena na koži.

Glumica je o svom iskustvu govorila početkom oktobra u emisiji "Today", gde se prisetila trenutka kada je, dok se oblačila, primetila da joj jedan deo kože na dojci ne deluje uobičajeno. Kako je objasnila, promena nije ličila na čvrstu kvržicu kakvu mnogi povezuju sa rakom dojke. Nakon što je potražila lekarsku pomoć, urađena joj je magnetna rezonanca, ali je šest meseci kasnije, tokom kontrolnog pregleda, ultrazvuk pokazao sumnjivu promenu. Biopsija je potvrdila dijagnozu raka dojke u prvom stadijumu.

Pit je podvrgnuta operaciji uklanjanja tumora, poznatoj kao lumpektomija, a potom i terapiji zračenjem. Nakon završenog lečenja, u januaru ove godine dobila je uredan nalaz kontrolnog snimanja.

Glumica je o dijagnozi prvi put javno govorila u ličnom eseju objavljenom u časopisu "The New Yorker" u martu 2026. godine. NJena priča dobila je dodatnu pažnju jer je tokom zdravstvene krize istovremeno prolazila kroz izuzetno težak period u privatnom životu, dok su se njeni roditelji borili sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.Rak dojke ne mora uvek da počne pojavom kvržice

Rak dojke jedan je od najčešćih malignih tumora kod žena, a rano otkrivanje može značajno da utiče na mogućnosti lečenja i ishod bolesti. Iako je nova kvržica najpoznatiji simptom na koji se obraća pažnja, ona nije jedina promena koja može da ukaže na problem.

Prema podacima Američkog udruženja za rak, simptomi mogu da uključuju promene u izgledu i teksturi kože dojke, oticanje, uvlačenje kože, promenu oblika ili veličine dojke, kao i promene na bradavici.

Koža može da postane crvena, suva, perutava ili zadebljana, a ponekad se javljaju udubljenja koja podsećaju na koru pomorandže. Moguće su i promene položaja bradavice, njeno uvlačenje ili iscedak koji nije povezan sa dojenjem. Važno je da se naglasi da ove promene ne znače automatski da osoba ima rak. Mnoge benigne promene dojki mogu da izazovu slične simptome, ali je neophodno da lekar utvrdi njihov uzrok.

Zbog toga ne treba da se čeka da se pojavi kvržica niti da se odlaže pregled ako se primeti nova promena koja ne prolazi ili se pogoršava.

Šta je lobularni karcinom dojke?

Kod Amande Pit dijagnostikovan je invazivni lobularni karcinom dojke, oblik raka koji nastaje u lobulama, odnosno žlezdanim strukturama u kojima se stvara mleko. Za razliku od invazivnog duktalnog karcinoma, koji nastaje u mlečnim kanalima, lobularni karcinom može da raste na način koji otežava uočavanje jasno ograničene kvržice. Umesto formiranja čvrste mase, ćelije tumora mogu da se šire kroz tkivo dojke u manje uočljivom obrascu.

Zbog toga se ovaj tip karcinoma ponekad teže otkriva standardnim pregledima i samopregledom, naročito kod žena sa gustim tkivom dojki. To ne znači da je mamografija beskorisna, već da se, u zavisnosti od nalaza i individualnog rizika, preporučuju dodatne metode snimanja, poput ultrazvuka ili magnetne rezonance.

Upravo zato je važno da žene sa simptomima ili sumnjivim nalazima nastave dijagnostiku prema preporuci lekara, čak i kada prethodni pregled nije pokazao jasnu promenu.

Koji faktori povećavaju rizik od raka dojke?

Rizik od raka dojke raste sa godinama, ali bolest može da se pojavi i kod mlađih žena. Među poznatim faktorima rizika nalaze se porodična istorija bolesti, određene nasledne genetske promene, raniji slučajevi raka dojke, izloženost jonizujućem zračenju u mlađem životnom dobu i pojedini hormonski faktori. Na rizik mogu da utiču i konzumiranje alkohola, fizička neaktivnost i višak telesne mase, posebno nakon menopauze.

Ipak, važno je da se rak dojke javlja i kod osoba koje nemaju poznate faktore rizika. S druge strane, postojanje jednog ili više faktora ne znači da će osoba sigurno da oboli.

Zbog toga procena rizika treba da bude individualna, a o eventualnoj potrebi za ranijim ili češćim pregledima najbolje je da razgovarate sa lekarom.

Kako se rak dojke otkriva i kada treba otići na pregled?

Mamografija je jedna od najvažnijih metoda za rano otkrivanje raka dojke, jer može da pokaže promene i pre nego što postanu dovoljno velike da mogu da se napipaju ili izazovu simptome. U zavisnosti od godina, porodične istorije i drugih faktora rizika, lekar može da preporuči mamografiju, ultrazvučni pregled ili dodatnu dijagnostiku. Ako postoji sumnjiva promena, konačna dijagnoza se najčešće postavlja biopsijom, tokom koje se uzima uzorak tkiva i analizira u laboratoriji.

Žene bi trebalo da obrate pažnju na izgled i osećaj svojih dojki i da se jave lekaru ako primete novu kvržicu, promenu kože, uvlačenje bradavice, neuobičajen iscedak ili oticanje.

Samopregled može da pomogne u uočavanju promena, ali ne zamenjuje preporučene skrining preglede. Takođe, odsustvo simptoma ne znači da bolest ne postoji, zbog čega su redovni pregledi u skladu sa godinama i individualnim rizikom važan deo prevencije.

(Mondo)

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