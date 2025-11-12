SLOVENCI POSLALI NA MIS UNIVERZUM ŽENU LEPU KO BARBIKA: Među predstavnicama iz bivše Jugoslavije joj nema ravne! (FOTO)

Hana Klaut je nova Miss Universe Slovenije 2025.

Balkan sa nikad većom pažnjom nije pratio izbor za Mis Univerzuma. Sve je počelo sa prelepom Hrvaticom Laurom, koja je u trenutku osvojila simpatije celog regiona. Potom su se uzburkale emocije zbog naše predstavnice Jelene Ergove i njenog porekla, a onda, neočekivano, u prvi plan je isplivala Hana Klaut, koja će na pomenutom takmičenju nositi lentu na kojoj piše "Slovenija".

Hana Klaut, nova Miss Universe Slovenije 2025, postala je jedno od najistaknutijih lica slovenačke javnosti nakon što je početkom septembra u LJubljani ponela nacionalnu krunu i time stekla pravo da predstavlja svoju zemlju na svetskom izboru Mis Univerzuma 2025 u Bangkoku.

NJeno učešće na takmičenju odvijalo se u okviru nacionalne selekcije koju organizuje kompanija Boscarol. Kao jedna od 15 finalistkinja, Hana je već u ranoj fazi izbora privukla pažnju organizatora i žirija, a potom se našla u grupi superfinalistkinja među kojima je proglašena najboljom.

Komisija je u njenom nastupu prepoznala snažnu scensku prisutnost, samopouzdanje, energiju i komunikativnost, elemente ključne za odlazak na jedno od najvećih svetskih takmičenja lepote.

"Mogu da se izrazim i intelektualno i umetnički"

Sama Hana ne krije koliko joj titula znači, kao i ambicije koje sada ima. Nakon što je proglašena za najlepšu, opisala je svoje prve utiske rečima: "Sve je bilo živopisno, zabavno i puno energije. Pre svega, ja sam se zaista odlično provela i uživala u svakom trenutku. Prvi momenat bio je veliki šok, a onda sam osetila ogromnu zahvalnost. Sve se odvijalo tačno onako kako je trebalo, kao da se sve samo složilo na svoje mesto."

NJen profesionalni put otkriva zanimljivu kombinaciju interesovanja. Kao doktorka dentalne medicine, ali i model, često govori o tome kako je spoj tih oblasti zapravo prirodan.

"Obe oblasti povezuje ljubav prema estetici. U stomatologiji vidim rešavanje ponekad i dubljih problema od samog estetskog, dok je manekenstvo vid izražavanja. To je savršen spoj za mene, jer mi je omogućio da osetim i intelektualni i umetnički svet", pokušala je da objasni u jednom intervjuu - malo neuspešno i nerazumljivo.

Upravo taj spoj nauke i kreativnosti mnogi vide kao razlog što se izdvojila među kandidatkinjama.

Nakon osvajanja titule, Hana je doživela ogroman talas podrške iz svih delova zemlje. Prema sopstvenim rečima, bila je iznenađena razmerama pažnje koju je dobila: "Stiglo je toliko čestitki, toliko podrške, toliko lepih i toplih reči. Nije bilo one slovenačke zavisti o kojoj se često govori. Osećam samo duboka zahvalnost zbog svih pozitivnih reakcija".

Svečani doček koji joj je priređen u rodnom Šempetru opisala je kao iskustvo koje će pamtiti čitav život, a potom naglasila da se osećala kao da je osvojila olimpijsku medalju.

Hana Klaut trenutno je na Tajlandu - tačnije u Bangkoku - gde se priprema za međunarodni izbor koji će se održati. Uloga nacionalne predstavnice podrazumeva zahtevne treninge javnog nastupa, rad sa mentorima, humanitarne aktivnosti i promociju države na svetskoj sceni.

Bff sa hrvatskom predstavnicom

Na njenom Instagramu vidimo da se najviše druži sa predstavnicom Slovenije Laurom Gnjatović, a obe takmičarke, barem po komentarima, imaju velike šanse za visok plasman.

Inače, takmičenje za Mis Univerzuma na programu je 21. novembra 2025. godine, a Srbiju će predstavljati Jelena Ergova.

