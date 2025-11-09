SNIMAK O KOM SE PRIČA Mongolka na Mis Univerzum morala da vikne: "Srbija!" Vidite KAKO je to uradila (VIDEO)

JEDNO pitanje i dalje se postavlja u slučaju ovogodišnjeg takmičenja za Mis Univerzuma, a to je: "Kako Mongolka da predstavlja Srbiju?".

Uoči glavnog izbora za Mis Univerzuma 2025, koji će se održati 21. novembra u Tajlandu, takmičarke iz celog sveta sinoć su se po prvi put predstavile javnosti na svečanom događaju "Moonlight Sky Gala Welcome".

Prvo pojavljivanje i izazov večeri

Za svoj prvi zvanični zadatak, učesnice su morale da prošetaju pistom sa lentom zemlje koju predstavljaju i da glasno i ponosno izgovore ime svoje države. Predstavnica Srbije je Mongolka Jelena Egorova, koja je izazvala veliku pažnju publike čim se pojavila.

Prema zvaničnim podacima, Jelena je visoka 177 centimetara, ali kada se na to dodaju potpetice sa platformom, njen stas ostavlja snažan utisak i upravo o tome se najviše govori na društvenim mrežama.

Na svom prvom predstavljanju, Egorova je ponela svetlucavu haljinu od tila sa šljaštećim detaljima i visokim šlicem, model koji je istakao njenu figuru i eleganciju. NJen izbor stajlinga se uklopio u glamuroznu atmosferu događaja i pratio modne smernice ostalih takmičarki (trenutak kada izgovara "Srbija" pogledajte na 4. minutu sledećeg snimka).

Međutim, ne stišava se pobuna publike iz Srbije koja je jasno izrazila svoj stav povodom ovogodišnje predstavnice.

Jedno pitanje i dalje se postavlja u slučaju ovogodišnjeg takmičenja za Mis Univerzuma, a to je: "Kako Mongolka da predstavlja Srbiju?".

U komentarima nastao haos

Ispod viralnih snimaka uveliko se zahuktava. Srbi neumorno komentarišu kako je Jelena veoma lepa devojka, ali da "nije trebalo da predstavlja Srbiju" na ovogodiđšnjem izboru za Mis Univerzuma.

Ovo su samo neki od komentara:

Foto: Instagram printskrin/msjelenae



"Kao da su sve devojke u Srbiji bile zauzete tog dana",

"Zašto nas ona predstavlja? Ona nije Srpkinja",

"Pored toliko lepih Srpkinja, pošalju Mongolku".

(Ona)

BONUS VIDEO: