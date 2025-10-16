ŠTA NAM DONOSI MERKUR U ŠKORPIJI DO 29. OKTOBRA: Ove znakove očekuju moćne promene

Prema horoskopu, do 29. oktobra Merkur se nalazi u Škorpiji - a pred kraj godine, od 9. do 25. novembra biće retrogradan u znaku Strelca.

Ova pozicija planete komunikacije pogoduje transformaciji i promenama, otvarajući vrata neočekivanim razgovorima. Prava sreća dolazi kada radite ono što volite, a iskreni napori će uvek biti nagrađeni.

Retrogradni tranzit Merkura kroz Strelca podstiče potragu za novim intelektualnim izazovima, kao i za putovanjima, povećava brzopletost i rasutu pažnju.

Blizanci

Merkur, vaša vladajuća planeta, u ŠkorpijI donosi vam moć transformacije. U ovom periodu možete pokrenuti bilo koji san, sve dok imate hrabrosti da o tome razgovarate. Budite iskreni, otvoreni i spremni za velike promene. Jedan razgovor može potpuno promeniti pravac vašeg života. Verujte onome što osećate i recite šta mislite - univerzum sluša.

Lav

Tokom ovog perioda stičete želju za životom i samopouzdanje u svoje snove. Vreme je da se izlečite od svega što vas je sputavalo i da se oslobodite prošlosti. Imate neodoljiv šarm i sudbinu koja se široko otvara pred vama. Sreća se pojavljuje kada sebi dozvolite da sijate bez straha.

Škorpija

Merkur u vašem znaku reaktivira vaš unutrašnji glas. Vreme je da prepišete svoje misli i povratite svoju moć. Zamenite sumnju samopouzdanjem, a strah svešću o sopstvenoj snazi. Vaše misli stvaraju vašu stvarnost – i vi ste glavni autor svoje priče. Recite svoju istinu i gledajte kako život počinje da se poravnava u vašu korist.

Jarac

Vreme je da shvatite da ne morate sve sami. Merkur u Škorpiji vam donosi ljude koji vas podržavaju i pomažu vam da vidite da ranjivost nije slabost, već znak mudrosti. Zatražite pomoć koja vam je potrebna i otvorite se za saradnju. Vaša sreća dolazi kroz iskrene veze i moć da primate.

Vodolija

Merkur u Škorpiji aktivira vašu karijernu zonu i podstiče vas da otvoreno razgovarate o svojim ambicijama. Ako osećate da ste prerasli posao, vezu ili projekat, imajte hrabrosti da krenete dalje. Vaša sreća leži u promeni - gde imate hrabrosti da kažete: "Dosta, zaslužujem više." Sve što vas čeka pored straha jeste oslobođenje.

(Sensa)

