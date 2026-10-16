STARA, ALI MOĆNA IMENA: Svi češće ih ponovo čujemo

Izbor imena za dete jedna je od prvih velikih odluka budućih roditelja. Dok se jedni opredeljuju za popularna imena, drugi žele nešto drugačije - ime koje se retko čuje, lako pamti i nosi posebno značenje.

Inspiracija se često krije u prošlosti, među starim imenima koja su nekada bila deo svakodnevice, a danas se retko daju novim generacijama. Neka od njih zvuče neobično, druga nežno i tradicionalno, a neka moćno i autoritativno. Ali jedno im je zajedničko - svako ima svoju posebnu priču i moćnu simboliku.

Upravo takva imena ponovo privlače pažnju roditelja koji žele da njihov dečak ili devojčica nose ime koje se izdvaja, a istovremeno čuva vezu sa tradicijom.

Stara muška imena - posebna, moćna i autoritativna

Naum - Ime hebrejskog porekla koje znači "uteha". Poznato je zahvaljujući Svetom Naumu Ohridskom, jednom od značajnih slovenskih prosvetitelja.

Najden - Slovensko ime izvedeno od reči "nađen". U narodnoj tradiciji ovakvim imenima pripisivano je zaštitno značenje.

Rajan - Ime koje se sreće u različitim kulturama i ima više mogućih tumačenja. Kod nas se povezuje sa rečju "raj", a ponekad i sa bujanjem i napredovanjem. S druge strane, irsko ime Rajan (Ryan) potiče od prezimena Ó Riain i često se tumači kao "mali kralj" ili "kraljević", prenosi Direktno.

Rastko - Staro slovensko ime povezano sa rastom i napredovanjem. Nosio ga je Sveti Sava pre nego što se zamonašio.

Jug - Kratko slovensko ime koje se povezuje sa istoimenom stranom sveta. Jednostavno je, zvučno i upečatljivo, a poznato je i zahvaljujući Jug Bogdanu, junaku srpske narodne epike.

Vid - Staro ime koje se povezuje sa slovenskim korenom "vid", ali i sa hrišćanskom tradicijom Svetog Vida.

Kalin - Slovensko ime povezano sa kalinom, nazivom biljke. Posebno je poznato u rumunskoj i bugarskoj imenskoj tradiciji.

Jona - Biblijsko ime hebrejskog porekla koje znači "golub". Poznato je po starozavetnom proroku Joni.

Vukan - Staro slovensko ime izvedeno od reči "vuk". Imena sa ovim korenom nekada su dobijala deca zbog verovanja da ih mogu zaštititi od zla.

Ognjen - Slovensko ime nastalo od reči "oganj", odnosno vatra. Simbolično se povezuje sa snagom i energijom.

Nikša - Tradicionalno ime koje se najčešće tumači kao izvedenica od imena Nikola, grčkog porekla, sa značenjem "pobeda naroda".

Momčilo - Staro slovensko ime povezano sa rečju "momak". Poznato je i iz narodnih epskih pesama.

Moćna ženska imena srpske istorije

Tajena - Nežno i neobično ime koje se povezuje sa rečima "tajna" i "skrivana".

Ilina - Ime prisutno u južnoslovenskoj tradiciji, povezano sa imenom Ilija, koje ima hebrejske korene.

Aska - Ime se povezuje sa grčkim imenom Aspasija, odnosno rečju aspasios, koja označava nekoga ko je drag ili dobrodošao. U tom tumačenju Aska znači "mila", "draga" ili "prijatna". Kod nas je poznata i zahvaljujući Andrićevoj pripoveci "Aska i vuk".

Senka - Staro domaće ime nastalo od reči "senka", a može biti i kraći oblik imena Ksenija. U prenesenom značenju povezuje se sa zaštitom i zaklonom.

Iskra - Slovensko ime nastalo od istoimene reči. Simbolično označava svetlost, energiju i početak nečeg novog.

Vida - Ženski oblik imena Vid. Kratko je i tradicionalno, sa korenom koji se povezuje sa viđenjem.

Dunja - Ime nastalo od naziva mirisnog žutog ploda. Pripada imenima inspirisanim prirodom, koja imaju dugu tradiciju na našim prostorima.

Zora - Slovensko ime koje označava svitanje. Simbolično se povezuje sa svetlošću, nadom i novim početkom.

Jefimija - Ime grčkog porekla koje se tumači kao "ona koja govori dobro" ili "dobrog glasa". Posebno mesto ima u srpskoj srednjovekovnoj istoriji zahvaljujući monahinji Jefimiji, koja se smatra prvom srpskom pesnikinjom.

Neda - Tradicionalno slovensko ime koje se povezuje sa imenom Nedelja. Kratko je, nežno i prepoznatljivo.

Sena - Kratko ime koje se na našim prostorima sreće i kao varijanta imena Senka. Jednostavno je, nežno i lako pamtljivo.

Čarna - Staro žensko ime slovenskog porekla koje se povezuje sa pridevom "čarna", odnosno "crna". Prema narodnom tumačenju, nekada su ga dobijale devojčice sa tamnom kosom. Postoji i drugo tumačenje koje ime povezuje sa rečju "čar", odnosno očaranošću i lepotom.

(Yumama)

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