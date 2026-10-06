OTAC TEE TAIROVIĆ OTKRIO PORODIČNU TAJNU: NJeni preci bili su među najmoćnijim i najbogatijim ljudima Srbije (FOTO)

Otac Tee Tairović, Zoran, svojevremeno je govorio o poreklu svoje porodice i otkrio detalje o precima koje je povezivao sa velikim bogatstvom, kraljicom Dragom i dolaskom prvog tonskog filma u Srbiju. I sam je posvećen umetnosti, završio je studije slikarstva i grafike, stekao doktorat, a bavio se i komponovanjem i režijom.

Tea Tairović veoma je bliska sa ocem Zoranom, koji se, za razliku od njene majke, ređe pojavljuje u javnosti. Osim svoje umetničke biografije, on je jednom prilikom predstavio i porodičnu istoriju, u kojoj je bilo reči o imućnim precima, političkom angažmanu i filmskoj industriji.

U jednom intervjuu posebno je izdvojio svog pradedu Vladislava Tairovića, odnosno Teinog čukundedu. Prema njegovim rečima, Vladislav je bio jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji između dva svetska rata, a poznavao je i kraljicu Dragu.

„Moj pradeda je bio jedan od najbogatijih ljudi Srbije“

Govoreći o Vladislavu, Zoran je izneo i detalj o automobilu koji je, kako je tvrdio, njegov predak dovezao u Srbiju.

„Moj pradeda Vladislav Tairović je bio jedan od najbogatijih ljudi Srbije između dva rata. Taj je dovezao prvog ‘jaguara’ u Srbiju, pa tek onda kraljica Draga kojoj je on bio lični prijatelj“, rekao je Zoran.

Uz tvrdnju o bogatstvu i prijateljstvu sa kraljicom, Tein otac pomenuo je i Vladislavljev politički angažman. Naveo je da je njegov pradeda bio stranački kandidat za parlament, a prisetio se i podataka koji su bili upisani u pristupnicu.

„Bio je i kandidat Jeftićeve stranke u parlamentu, a u pristupnici mu je pisalo Vladislav Tairović, Srbin, istočne pravoslavne vere“, ispričao je on.

Milorad Tairović i prvi tonski film

Zoran je potom govorio o Vladislavljevom sinu Miloradu Tairoviću, Teinom pradedi. NJemu je pripisao doprinos dolasku tonskog filma u Srbiju, a u izjavi je pomenuo i Đenku iz „Maratonaca“.

„NJegov sin Milorad Tairović doneo je prvi tonski film u Srbiju, onaj Đenka iz ‘Maratonaca’“, naveo je Tein otac.

Tako je, pored priče o bogatstvu i političkim vezama svog pradede, izdvojio i filmsko nasleđe porodice. Vladislava je opisao kroz imovinu i poznanstva, dok je Milorada povezao sa počecima prikazivanja zvučnog filma.

Zoran je završio umetničke studije i stekao doktorat

Tein otac ima i bogatu umetničku biografiju. Osnovne studije slikarstva i grafike završio je na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, a na istom fakultetu stekao je doktorat iz menadžmenta primenjenih umetnosti.

Pored slikarstva i grafike, bavio se komponovanjem i režijom. Imao je i atelje u kojem su ga jednom prilikom posetili mediji.

NJegovo obrazovanje i profesionalna interesovanja obuhvataju više oblasti umetnosti, zbog čega ga javnost ne poznaje samo kao oca popularne pevačice, već i kroz sopstveni stvaralački rad.

Tea neguje blizak odnos sa ocem

Iako Zoran nije često pred kamerama, Tea je veoma vezana za njega. NJena majka bila joj je velika podrška na početku karijere, a nastavila je da bude uz nju i kasnije.

Fanovi i mediji često su komentarisali da pevačica liči na oca, ali i da je od njega nasledila umetnički talenat. Zoran se ređe pojavljivao u javnosti, dok su njegove izjave o precima otkrile deo porodične istorije o kojem se manje govorilo.

U tom razgovoru povezao je nekoliko generacija Tairovića – od Vladislava, kojeg je opisao kao veoma imućnog čoveka i prijatelja kraljice Drage, preko Milorada i priče o tonskom filmu, do sopstvenog rada u umetnosti.

(Direktno)

BONUS VIDEO: