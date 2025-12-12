STIŽE IM TENZIJA I STAGNACIJA NA SVIM POLJIMA: Merkur od 13. decembra donosi probleme za 4 horoskoska znaka

Od subote će pojedini pripadnici Zodijaka osetiti kretanje planeta i snažan uticaj Merkura.

Merkur ulazi u haotičnu fazu tačno 13. decembra, u trenutku kada svi jurimo da završimo obaveze pre praznika. Ovo nije samo još jedan astrološki tranzit već period kada se kosmička energija poigrava sa našim planovima, testirajući strpljenje i komunikaciju.

Dolazi talas nesporazuma, kašnjenja i čak neočekivanih povrataka ljudi iz prošlosti. Iako će svi osetiti ovu promenu, četiri znaka Zodijaka biće posebno pogođena. Kardinalni i zemljani znaci osetiće najveći pritisak, a energija Jarca, u kojem se tranzit često odvija sredinom decembra, donosi kombinaciju discipline i haosa.

Jarac: Period preispitivanja

Kada Merkur u haosu deluje u vašem polju ličnosti, vi ste prvi na liniji fronta. Osećaćete kao da vas niko ne razume. Svaka vaša reč biće pod lupom. Savet: dvaput merite pre nego što sečete – impulsivne odluke sada mogu skupo koštati.

Rak: Povratak bivših ljubavi

Za Rakove, Merkur aktivira polje partnerstva. Nemojte se iznenaditi ako zazvoni telefon, a sa druge strane bude osoba iz vaše prošlosti. Emocije će biti uzburkane, a nesporazumi sa trenutnim partnerom vrlo verovatni.

Savet: strpljenje i jasno postavljanje granica ključ su da ovaj period prođe što mirnije.

Ovan: Karijera na čekanju

Ovnovi će posebno osetiti nestrpljivost. Projekti na poslu mogu stagnirati, a komunikacija sa nadređenima postati napeta. Elektronska pošta može „zalutati“, a važni sastanci otkazati u poslednji čas.

Savet: ostanite smireni i ne forsirajte napredak tamo gde vrata trenutno nisu otvorena.

Vaga: Porodične tenzije

Vage će osetiti napetost u domu. Kvarovi ili nesuglasice sa članovima porodice mogu iscrpeti vašu energiju. Ovo je idealno vreme da rešavate stare probleme, a ne da započinjete renoviranja ili velike promene.

Savet: fokusirajte se na smirivanje energije u domu i rešavanje nagomilanih tenzija.

(Krstarica)

