Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

STIŽE IM TENZIJA I STAGNACIJA NA SVIM POLJIMA: Merkur od 13. decembra donosi probleme za 4 horoskoska znaka

Od subote će pojedini pripadnici Zodijaka osetiti kretanje planeta i snažan uticaj Merkura.

1765548787_shutterstock_2185581017.jpg
Foto: Shutterstok
Oglas

Merkur ulazi u haotičnu fazu tačno 13. decembra, u trenutku kada svi jurimo da završimo obaveze pre praznika. Ovo nije samo još jedan astrološki tranzit  već period kada se kosmička energija poigrava sa našim planovima, testirajući strpljenje i komunikaciju.

Dolazi talas nesporazuma, kašnjenja i čak neočekivanih povrataka ljudi iz prošlosti. Iako će svi osetiti ovu promenu, četiri znaka Zodijaka biće posebno pogođena. Kardinalni i zemljani znaci osetiće najveći pritisak, a energija Jarca, u kojem se tranzit često odvija sredinom decembra, donosi kombinaciju discipline i haosa.

Jarac: Period preispitivanja

Kada Merkur u haosu deluje u vašem polju ličnosti, vi ste prvi na liniji fronta. Osećaćete kao da vas niko ne razume. Svaka vaša reč biće pod lupom. Savet: dvaput merite pre nego što sečete – impulsivne odluke sada mogu skupo koštati.

Rak: Povratak bivših ljubavi

Za Rakove, Merkur aktivira polje partnerstva. Nemojte se iznenaditi ako zazvoni telefon, a sa druge strane bude osoba iz vaše prošlosti. Emocije će biti uzburkane, a nesporazumi sa trenutnim partnerom vrlo verovatni.
Savet: strpljenje i jasno postavljanje granica ključ su da ovaj period prođe što mirnije.

Ovan: Karijera na čekanju

Ovnovi će posebno osetiti nestrpljivost. Projekti na poslu mogu stagnirati, a komunikacija sa nadređenima postati napeta. Elektronska pošta može „zalutati“, a važni sastanci otkazati u poslednji čas.
Savet: ostanite smireni i ne forsirajte napredak tamo gde vrata trenutno nisu otvorena.

Vaga: Porodične tenzije

Vage će osetiti napetost u domu. Kvarovi ili nesuglasice sa članovima porodice mogu iscrpeti vašu energiju. Ovo je idealno vreme da rešavate stare probleme, a ne da započinjete renoviranja ili velike promene.
Savet: fokusirajte se na smirivanje energije u domu i rešavanje nagomilanih tenzija.

(Krstarica)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas