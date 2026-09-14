"SVAKOJ ŽENI BIH POŽELELA TAKAV BRAK": Ceca otkriva kakav je Arkan bio u 4 zida

Svetlana Ceca Ražnatović svojevremeno je u jednoj emisiji otvoreno govorila o svom odnosu sa suprugom Željkom Ražnatovićem Arkanom, a njene reči o njihovom braku i danas privlače veliku pažnju javnosti.

Ceca je tada istakla da je Arkan za nju bio mnogo više od čoveka kojeg je javnost poznavala kroz kontroverze i brojne priče koje su ga pratile.

- Pa znaš šta, ja sam bila njegova najveća ljubav, kao i on moja i on prosto je bio čovek, izuzetno nežan. Šta god pričali i govorili o njemu, ja sam sa njim ležala i ustajala. Čovek koji je bio sjajan otac, to ne može da bude neko ko je loš čovek - rekla je Ceca u jednoj emisiji.

Pevačica je govorila i o njihovoj velikoj razlici u godinama, ali i o tome koliko je Arkan uticao na njen život i karijeru.

- Drugo, taj čovek je uživao da mene gradi. Ja sam imala 20 godina kad sam njega srela, on je imao 41 - prisetila se Ceca.

NJihova ljubavna priča počela je kada je Ceca bila veoma mlada, a brak su sklopili 1995. godine. Dobili su dvoje dece, Veljka i Anastasiju, a Ceca je u brojnim intervjuima isticala koliko joj je porodica bila važna.

NJene reči o Arkanu pokazale su da je, bez obzira na sliku koju je o njemu godinama stvarala javnost, ona njihov odnos doživljavala veoma lično i emotivno – kao veliku ljubav svog života.

"Nakon njegove smrti su krenule sve moje borbe"

Podsetimo, Svetlana Ceca Ražnatović otvorila je srce govoreći o životu nakon smrti Željka Ražnatovića Arkana. Iz njihove ljubavi i braka rodilo se dvoje dece, Veljko i Anastasija, koji su danas njen najveći oslonac.

- Bila sam veoma ušuškana i spokojna dok mi suprug nije poginuo. Nakon toga su krenule sve moje životne borbe. Postoje rane koje ne mogu nikada da zarastu, dobiju oblik kraste, a ako se malo zagrebe, ipak prokrvari. Željko nikada nije bio zaboravljen, 15. januara će biti dvadeset šest godina od njegove pogibije. Željko je prisutan u našoj porodici, u našoj kući. Ja sam stalno deci pričala o njihovom ocu, ali su mogli da pričaju o svom dati. Oni su gledali video-kasete. Oni su sad odrasli, formirani ljudi, više me ništa ne pitaju, ali dok su bili tinejdžeri, ja sam im objašnjavala neke stvari, pisalo se svašta, te sam ja imala potrebu da im skrenem pažnju na neke laži. Ja sam svojoj deci uvek govorila istinu i rekla im da javni život jeste takav da moraju da se spreme na mnoge ''udarce''. Veoma rano su morali da sazru i da shvate da život nije med i mleko. Ja nikada nisam imala izbora da ne budem jaka. Uopšte me nikad niko nije pitao da li ja nešto mogu. Moja deca nisu bila dužna da me gledaju slomljenu i tužnu. Ni moji roditelji nisu slabi ljudi, veoma su stabilni, kao i moja sestra. Nisam ja plašljiva, a nisam ni razmažena, kao ni moja deca. Uvek sam se trudila da im objasnim šta sme, šta se ne sme. Verujem da se ljudima dešavaju anksiozna stanja, to nisu naivne stvari, ali isto tako mislim da ne može ni struka da pomogne, ako se čovek sam ne potrudi i radi marljivo na sebi - rekla je Ceca, a potom pokazala verenički prsten:

- Verovali ili ne, ovo mi je verenički prsten. Ovim prstenom me je verio moj pokojni Željko. Prsten star trideset godina. Nosim ga često, jer me za moj brak vezuju najlepše moguće uspomene. I pored toga što sam bila svega pet godna u braku, imam najlepše moguće iskusto. Svakoj ženi bih poželela takav brak, iskreno.

(Kurir)

BONUS VIDEO: