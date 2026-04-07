"SVE ŠTO ŽELIM U OVOM TRENUTKU"...": Ovako je nastala čuvena pesma iz "Sivog doma" uz koju je sahranjen Žarko Laušević

Serija "Sivi dom" snimana je sredinom osamdesetih, a bavila se temom maloletničke delikvencije i sudbinama zatovorenika u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu.

Kako se serija bavi ozbiljnom i tužnom tematikom, bilo je potrebno da takva pesma prati priču. Odluka je pala na melodiju pesme "Jedne noći u decembru" koju u originalu izvodi Kemal Monteno.

Tekst su prilagodili seriji i nosi naziv "Sve što želim u ovom trenutku", a postala je popularna isto kao i sama serija.

"U Ćićevcu smo ustajali u 5 ujutru. Glavni problem je bio, što je trebalo da cela učionica peva pesmu, a ja da sviram na usnoj harmonici. 20-tak statista i pet glumaca! Razmišljao sam šta da radimo. Na usnoj harmonici ne umem ništa pametno da sviram, osim nekih bluz rifova. Palo mi je na pamet, da to mora da bude nešto što svi, koliko-toliko znaju. Inače, kako i kada da uvežbam 30-tak ljudi da horski pevaju nešto što prvi put čuju", rekao je u intervjuu muzičar Aleksandar Filip, pa dodao:

"Odlučio sam se za "Jedne noći u decembru" od Kemala Montena. Međutim, pod utiskom koreografije i naših uloga načisto smo iskvarili celu pesmu i to nije ličilo ni na šta. Ali, kada sam zapevao prve stihove pesme "Sve što želim u ovom trenutku..." svima se dopalo. Pesma u tom trenutku nije ni bila završena, a kasnije je Dušan koji je u grupi "Far" svirao bas gitaru dopisao refren. Tako je sve počelo".

Iako Žarko Laušević nije imao mnogo teksta za ulogu Šilje, donela mu je veliku popularnost, a uz pesmu "Sve što želim u ovom trenutku" ispraćen je na večni počinak.

"Iznad svih ostalih fantastičnih glumaca koji se pojavljuju u seriji, najviše se istakao Laušević. Imao je najtežu ulogu Šilje, koji tokom svih 12 epizoda gotovo da i ne progovara. Ta uloga ostavila je veliki pečat u njegovoj karijeri i mislim da nikad posle toga nije odigrao tako zahtevnu rolu", ispričao je jednom prilikom scenarista Gordan Mihić.

U seriji su se pojavila mnoga poznata imena, poput Bate Živojinovića, Bore Todorovića, Nikole Koja, Miše Janketića, Zorana Cvijanovića, Dragana Nikolića...

Međutim, uprkos tome Žarko Laušević uspeo je da privuče najviše pažnje, posle čega je postao idol mnogima. Ova uloga mu je obeležila karijeru, a uz pesmu "Sve što žeil u ovom trenutku" je i sahranjen pre tri godine.

"Znam da je tada ženski deo populacije ludeo za njim! Mnogi muškarci, naročito srednjoškolci, brijali su jedan deo desne obrve, baš kao što je Žarko imao u seriji. U mnogim emisijama tada su njegov talenat upoređivali sa velikim holivudskim zvezdama poput Mikija Rurka", prenosi Kurir.

