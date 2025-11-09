TEJLOR SVIFT JE DOBILA NULA NOMINACIJA ZA GREMI: Fanovi bili šokirani, a sada je otkriven pravi razlog

Tejlor Svift će morati malo da sačeka pre nego što doda još jednu Gremi nagradu u svoju biografiju

Kada su nominovani za Gremi za 2026. godinu objavljeni 7. novembra, fanovi su brzo primetili da Tejlor Svift nedostaje na listi. Ali sada je razjašnjeno da njeno odsustvo nije uvreda za njen rad već pitanje vremena.

Prema pravilima nominacije za Gremi nagradu, albumi moraju biti objavljeni u određenom vremenskom roku da bi se kvalifikovali za nominacije u datoj godini. Za nagrade za 2026. godinu, taj period je obuhvatao period od 31. avgusta 2024. do 30. avgusta 2025. godine. Sviftin album „The Life of a Showgirl“ objavljen je 3. oktobra 2025. godine - više od mesec dana nakon krajnjeg roka.

Iako njen 12. studijski album neće biti u konkurenciji na ceremoniji 2026. godine, biće u konkurenciji za nagrade sledeće godine, što znači da bi Svift i dalje mogla da osvoji nominacije - a moguće i više trofeja - na dodeli Gremija 2027. godine.

U međuvremenu, njen saradnik Kendrik Lamar dominirao je ovogodišnjim nominacijama, vodeći sa devet, uključujući i nominaciju za album godine. Ova nagrada je takođe ušla u istoriju, označivši Lamara kao prvog repera koji je ikada dobio pet nominacija u toj kategoriji kao glavni izvođač. Lejdi Gaga je sledila sa sedam nominacija, dok su Bed Bani i Sabrina Karpenter osvojili po šest.

