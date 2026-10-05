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TELOHRANITELJ DžENIFER LOPEZ O KOME SE PRIČA: Pored njega joj nijedan muškarac ne treba (FOTO)

Telohranitelj Dženifer Lopez je osvojio sve simpatije.

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Foto: Profimedia/ Marco/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Dženifer Lopez (57) ponovo je u centru pažnje, ali ovog puta razlog nije samo njen spektakularan izgled.

Serija fotografija nastalih tokom Nedelje mode u Milanu usmerila je pažnju javnosti na osobu koja obično ostaje neprimetna u pozadini - njenog telohranitelja, čoveka koji je godinama prati u stopu i prisutan je gotovo svuda. 

Dženifer je na društvenim mrežama objavila nekoliko fotografija sa revije, a njeni pratioci su odmah primetili muškarca pored nje. 

Odevena u crnu čipkastu kreaciju, sa bundom i impresivnim kompletom zelenog dragog kamenja, pevačica je izašla iz auta, a teloganitelj, čije ime ne znamo, se odmah našao pored i nije sklanjao pogled. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Na fotografijama se vidi kako on budno prati svaki njen pokret, a sudeći prema komentarima na mrežama, mnoge su podsetili na film „Telohranitelj”, sa Vitni Hjuston i Kevinom Kostnerom u glavnim ulogama.

Uvek diskretan, on je gotovo stalno uz nju. Tu je u važnim trenucima, poput modnih revija, filmskih premijera, dodela nagrada ili sportskih događaja, ali i u mnogo svakidašnjijim situacijama: tokom izlazaka sa sestrom, porodičnih aktivnosti sa decom ili odlazaka na odmor, kada Dženifer pokušava da uživa u normalnom životu, daleko od očiju javnosti.

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