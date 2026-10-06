TONČI HULJIĆ GODIŠNJE ZARAĐUJE PRAVO BOGATSTVO: Kada vidite cifru, biće vam jasno zašto je među najbogatijima

Tonči Huljić našao se među deset najuspešnijih hrvatskih autora po prihodima od autorskih prava za 2025. godinu, a na listi je i njegova supruga Vjekoslava. NJihova imena pojavljuju se i među autorima koji ostvaruju najveće prihode sa digitalnih platformi.

Pesma ne završava svoj život kada prođe njena prva velika popularnost. Publika joj se vraća, izvođači je ponovo pevaju, a nova slušanja sele se i na digitalne platforme. Za autore, takvo trajanje predstavlja i mogućnost da njihov rad nastavi da donosi prihode.

Tonči Huljić našao se među imenima koja je izdvojio izveštaj Hrvatskog društva kompozitora i njegove stručne službe ZAMP za 2025. godinu. Uz njega je i Vjekoslava Huljić, njegova supruga i dugogodišnja koautorka.

Tonči i Vjekoslava među najuspešnijima

Bračni par Huljić zastupljen je i među najuspešnijim autorima po ukupnim autorskim prihodima i među onima sa najvećim prihodima sa digitalnih platformi.

Na listi deset autora sa najvećim ukupnim prihodima navedeni su Husein Hasanefendić Hus, Ivo Jagnjić, Jasenko Houra, Marko Perković Tompson, Miro Buljan, Nenad Belan, Nenad Ninčević, Tonči Huljić, Vjekoslava Huljić i Zlatan Stipišić Džiboni.

To je podatak o uspehu njihovih autorskih dela, ali iz navedenog spiska ne može se zaključiti koliko je svako pojedinačno dobio niti ko raspolaže najvećom ukupnom imovinom.

Prihodi stižu i sa digitalnih platformi

Posebno se izdvaja Huljićeva zastupljenost na striming servisima. Tonči i Vjekoslava nalaze se i među autorima čija dela ostvaruju najveće digitalne prihode.

Za publiku je slušanje pesme često jednostavna svakodnevna navika, izbor na telefonu, povratak omiljenoj plejlisti ili puštanje poznatog hita. Za autora, iza tog korišćenja postoji i pitanje ostvarivanja prava.

Zato uspeh na digitalnim platformama predstavlja još jedan deo priče o vrednosti autorskog rada. Pesme mogu da nastave da pronalaze slušaoce i kada više nisu novitet, a ime autora ostaje vezano za delo nezavisno od toga gde ga publika sluša.

Rekordnih 32,7 miliona evra odnosi se na ukupne prihode

ZAMP je u 2025. godini ostvario 32.716.208,49 evra prihoda za muzičke autore iz Hrvatske i sveta, što je rast od 13 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Reč je o ukupnom prihodu službe od autorskih prava, a ne o ličnoj zaradi Tončija Huljića. Ta razlika važna je kada se govori o milionima u muzičkoj industriji, iznos prikupljen za veliki broj autora ne može se pripisati jednom kompozitoru.

Zvanično saopštenje navodi da je ostvarena rekordna isplata za više od 15.000 autora i nosilaca prava koje ZAMP direktno zastupa, kao i za više od 150.000 inostranih nosilaca prava preko partnerskih društava.

Koncerti i dalje imaju veliko mesto

Prema istom izveštaju, javno saopštavanje muzike činilo je 77,2 odsto ukupnih prihoda, dok su onlajn prihodi dostigli 15 odsto. U Hrvatskoj je tokom 2025. evidentirano 46.915 muzičkih događaja, među kojima 11.477 koncerata zabavne muzike.

Podaci pokazuju da se muzika koristi kroz različite kanale. Digitalno slušanje ima svoje mesto, ali su koncerti, priredbe i drugi oblici javnog korišćenja i dalje značajan deo ukupne slike.

Lista prihoda nije lista najbogatijih

Tonči Huljić jeste među izdvojenim autorima sa najvećim prihodima od autorskih prava. Međutim, taj rezultat sam po sebi nije potvrda da je najbogatiji muzičar u Hrvatskoj.

Tončija i Vjekoslave Huljić u ostvarivanju autorskih prihoda, uključujući digitalne platforme. NJihova imena na obe liste otvaraju zanimljiviji pogled na muzički posao, vrednost pesme ne meri se samo trenutkom u kojem postane hit, već i time koliko dugo publika želi da je sluša.

(Direknto)

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