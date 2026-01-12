U 2026. GODINI ĆE SVE ŽENE ŽELETI OVAKVE NOKTE: Simbol su luksuza

U 2026. godini, boje noktiju neće ići mnogo dalje od sofisticirane jednostavnosti.

U fokusu su neutralne nijanse, koje su postale nezaobilazan deo mode još od prošle jeseni. One naglašavaju negovan izgled, prirodnu lepotu ruku i osećaj „tihog luksuza“. Ovaj trend savršeno balansira eleganciju, minimalizam i bezvremenski stil.

Neutralno, ali sa karakterom

Klasični nude tonovi dobijaju novu dimenziju – od toplih bež i mlečnih nijansi, preko puder roze tonova, do svetlih karamela i boje slonovače. Ključ je u prilagođavanju boje tenu, kako bi nokti izgledali gotovo kao produžetak prirodne kože.

Jedan od vodećih trendova su mlečno beli nokti, poluprovidni i izuzetno uredni. Ovaj stil odiše svežinom i savršeno se uklapa uz svaki modni stil.

Mali zaokret

Iako fokus ostaje na mlečnim, beličastim nijansama, prozirni sivkasti nokti se bore za svoje mesto pod suncem, udeći dašak boje sa malo svežijim osećajem od tradicionalnih mlečno belih tonova. Ključ ovog izgleda je da ne budete previše naglašeni i da osigurate da se vaš prirodni nokat vidi za jedva primetan efekat dima.

Za one koji preferiraju nijanse sa malo više snage, tirkizna bi od leta mogla posebno da se istakne. Ekstravagantna nijansa vodenozelene i dubokoplave boje laskaće vam uz letnje haljine i sve te bele kombinacije odeće koje će biti u samom vrhu mode.

Oblik prati prirodnost

Kada je reč o formi, 2026. favorizuje kratke nokte do onih srednje dužine, sa bademastim ili blago zaobljenim krajevima. Prirodni oblik dodatno naglašava lepotu neutralnih nijansi i doprinosi urednom, luksuznom izgledu.

