U BRAKU JE SA NAJBOGATIJIM ČOVEKOM NA SVETU VEĆ 34 GODINE:Oni su ljubav stavili ispred para i interesa, žive mirno i povučeno!

Za razliku od Maska i Bezosa, Bernar Arno vodi miran porodični život uz suprugu Elen Mersije već 34 godine

Za razliku od Ilona Maska i Džefa Bezosa, čiji su privatni životi stalno pod budnim okom javnosti i čije su ljubavne drame punile naslovne strane, Bernar Arno, osnivač i direktor imperije LVMH, vodi mnogo mirniji i stabilniji život.

Dok se njegovi američki rivali takmiče u svemiru i na berzi, Arno već više od tri decenije čvrsto stoji uz ženu svog života – kanadsku pijanistkinju Elen Mersije. NJihov brak traje već 34 godine, a čini se da je njihova formula za sreću jednostavna: ljubav, poštovanje i privatnost.

Umetnica svetskog formata koja je osvojila srce milijardera

Elen Mersije Arno je daleko više od “supruge najbogatijeg čoveka Evrope”.

Rođena u Kanadi, muziku je zavolela još u detinjstvu. Sa samo 15 godina upisala je Univerzitet za muziku i scenske umetnosti u Beču, a kasnije nastavila školovanje na prestižnom Džulijard konzervatorijumu u NJujorku. Usavršavala se i u Parizu, gde je sarađivala sa nekim od najvećih dirigenata današnjice – Zubinom Mehtom, Kurtom Masurom i Šarlom Dituaom.

Hélène Mercier Arnault is an internationally recognized concert pianist known for performing in Europe and North America. Born in Montreal,…



Read More: Bernard Arnault’s Wife, Hélène Mercier Arnault Biography: Age, Net Worth,… https://t.co/mEkZ0WDmzh via #TheCityCeleb pic.twitter.com/3apCkWlTYb — #1 Bad Boy Kala (@KalaBadBoy) October 9, 2024

Iako se kasnije udala za jednog od najbogatijih ljudi sveta, Elen nikada nije dozvolila da njena umetnost bude u senci njegovog bogatstva. Nastupala je širom sveta, održavala koncerte i sarađivala sa brojnim orkestrima, a muzika je i danas njena najveća strast.

Susret koji je izgledao kao scena iz romantičnog filma

Bernar i Elen upoznali su se 1990. godine, ubrzo nakon što se Arno razveo od svoje prve supruge An Devavrin, sa kojom ima dvoje dece – Antoana i Delfin.

Upoznali su se na večeri kod zajedničkog prijatelja, a veče je završilo događajem koji bi mnogi opisali kao filmsku scenu. Bernar je, iako poznat po svojoj poslovnoj hladnokrvnosti, bio potpuno nervozan. Seo je za klavir i počeo da svira – upravo Eleni.

„Ruke su mu drhtale, umirao je od treme, ali je bio odlučan da svira do kraja“, ispričala je kasnije Elen uz osmeh.

U tom trenutku rodila se ljubav koja traje do danas.

Skromno venčanje, velika ljubav

Samo godinu dana kasnije, 1991, par je stao pred oltar. NJihovo venčanje bilo je sve suprotno od onoga što bismo očekivali od milijardera – skromna ceremonija sa svega petoro prisutnih ljudi.

Umesto luksuzne proslave, Novu godinu su dočekali kod kuće, uz šolju čaja i jednostavno odbrojavanje. Taj gest najbolje oslikava njihovu prirodu – intimnost i bliskost iznad raskoši.

Porodica kao temelj uspeha

Elen i Bernar danas imaju trojicu sinova – Aleksandra, Frederika i Žana. Kao i deca iz Arnoovog prvog braka, i oni su se uključili u porodični posao.

Aleksandar vodi luksuzni brend Rimowa i predsednik je kompanije Tiffany & Co.

Frederik je bio na čelu LVMH Watches i zaslužan je za inovacije u svetu satova.

Žan, najmlađi, takođe radi u okviru grupacije i polako preuzima sve važniju ulogu u porodičnoj imperiji.

Porodica Arno funkcioniše kao savršeno usklađen tim – svako ima svoje zaduženje, ali ih povezuje zajednička vizija i posvećenost.

Dobrotvornost i kultura – njihova zajednička misija

Osim po poslovnim uspesima, Arnoovi su poznati i po velikodušnim donacijama. Najveću pažnju privukla je njihova donacija od 222 miliona dolara za obnovu katedrale Notr Dam nakon požara 2019. godine.

Elen i Bernar veruju da je kultura temelj civilizacije i da bogatstvo ima smisla samo ako se deli. NJihova podrška umetnosti, obrazovanju i humanitarnim projektima duboko je ukorenjena u njihovom sistemu vrednosti.

Tajna dugovečnog braka

Meet Hélène Mercier, an internationally renowned pianist and the world’s richest wife. Despite being married to LVMH boss Bernard Arnault, she specifically avoids carrying @LouisVuitton trunks while touring. She calls a $200 million mansion- https://t.co/MURQcO7TqW pic.twitter.com/aIeifUUO2s — Luxurylaunches (@luxurylaunches) September 26, 2024

Elen Mersije Arno često ističe da je ključ njihove harmonije u međusobnom poštovanju i individualnosti.

„Nisam bila samo supruga milijardera, već umetnica sa sopstvenim putem. Žena mora voleti sebe da bi mogla voleti drugoga,“ rekla je jednom prilikom.

Dodaje i da se trude da, bez obzira na poslovne obaveze, uvek odvoje vreme jedno za drugo.

„Tri puta nedeljno posvetimo samo nama – odemo u prirodu, pogledamo film ili večeramo u omiljenom restoranu. Ti trenuci nas spajaju i vraćaju energiju,“ kaže Elen.

Poruka sveta u kojem brakovi traju sve kraće

U vremenu u kojem su brakovi često prolazni, a porodica ustupa mesto karijeri, priča Elen i Bernara Arnoa deluje gotovo staromodno – ali upravo u tome leži njena lepota.

NJihov odnos pokazuje da uspeh i stabilnost nisu suprotnosti, već da mogu postojati zajedno kada se temelje na iskrenosti i međusobnom poverenju.

U svetu luksuza, moći i neprekidne pažnje javnosti, Bernar i Elen Arno dokaz su da se istinska vrednost ne meri novcem, već onim što novac ne može kupiti – ljubavlju, skromnošću i odanošću.

(Stil)

BONUS VIDEO: