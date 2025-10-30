VELIKA MODNA MANIFESTACIJA SE OVE GODINE ODRŽALA U LOS ANĐELESU: Ne zna se koja poznata žena je izgledala bolje na Vogue World 2025.

Ako je prošle godine događaj "Vogue World: Paris" proslavio, spektakularnom revijom na trgu Place Vendôme, vekovnu ljubavnu priču između mode i sporta, za svoje četvrto izdanje Vogue World se vraća u Sjedinjene Američke Države, u Los Anđeles, kako bi odao počast vezi između mode i filma.

Legendarni Paramount Studios, gde su snimani nezaboravni filmovi poput Doručka kod Tifanija, Psiha i Kuma, na jednu noć su se pretvorili u pistu kojom su manekenke i glumice prošetale u uzbudljivim filmskim kostimima koji su ušli u istoriju, ali i u modernim komadima. Sve zajedno bila je to proslava najnezaboravnijih modnih izdanja u istoriji filma.

Povodom događaja, neke od najvećih kostimografkinja Holivuda – među kojima su Milena Canonero (Marija Antoaneta), Ruth E. Carter (Crni Panter), Catherine Martin (Mulen Ruž!), Arianne Phillips (Bilo jednom u… Holivudu), Sandy Powell (Zaljubljeni Šekspir), Jacqueline West (Dina) i Shirley Kurata (Sve i svuda odjednom) – udružile su snage sa modnim kućama kao što su Alaïa, Balmain, Louis Vuitton, Marc Jacobs, McQueen, Miu Miu i Valentino, kako bi stvorile jedinstvene kreacije koje reinterpretiraju neke od najikoničnijih filmskih kostima.

Vogue World 2025: Crveni tepih i stajlinzi zvezda

Kao i u prethodnim izdanjima, „Vogue World: Hollywood“ okupio je bogatu postavu zvezda, među kojima su Dakota Džonson, Greta Li, Gvinet Paltrou, Majli Sajrus, Nikol Kidman,…

Kao i uvek na ovakvim događajima prepunim poznatih ličnosti, večeri je prethodila šetnja zvanica po crvenom tepihu – trenutak koji je sam po sebi modni događaj. Mi vas vodimo direktno na crveni tepih i pistu da vam pokažemo najbolje modne kombinacije koje su unele glamurozne vibracije u otvaranje ove velike proslave mode i filma.

Hejli Biber i Majli Sajrus

Gvinet Paltrou

Hilari Daf

Nikol Kidman

Sofija Riči

Dakota Džanson

(Zadovoljna/Magazin Novosti)

