VOLELI SMO OVAJ TREND KUPATILA GODINAMA, a sada dizajneri više ne žele da ga vide

Još jedan mnogima omiljeni trend je zvanično proglašen zastarelim kada je u pitanju uređenje kupatila.

Prema dizajnerima enterijera možemo da smatramo da je 2025. godina zvanični kraj trenda u potpunosti belih kupatila.

Prema rečima dizajnera Stivena Grafama, ovaj prelazak sa potpuno belog kupatila je odavno trebalo da se desi.

- LJudi su konačno shvatili da je potpuno belo kupatilo kao dijeta od običnog tosta. Čisto je, da, ali gde je živost? - kaže on za The Spruce.

Nažalost, iako potpuno belo kupatilo može izgledati svetlo i lepo na fotografiji, u praksi često deluje previše hladno i klinički.

- Naši domovi su stvoreni da se osećaju živo, a ne kao bolnica. Dodavanje boje, teksture i ličnosti pretvara prostor iz sterilnog u moderan. Pored sterilnog osećaja, potpuno bela kupatila su noćna mora za čišćenje. Svaka kap je na vidiku.

Šta raditi sa potpuno belim kupatilom?

Ako imate kupatilo u potpuno beloj boji, postoji mnogo malih načina da ovaj prostor učinite življim, a da ga ne renovirate.

- Dodajte tepih, nekoliko šarenih peškira ili upečatljivo ogledalo. Drveni ili pleteni dodaci, zanimljivi dozatori za sapun...Sami ovi koraci trebalo bi da podignu prostor na nivo čistog, udobnog i šik.

Očekujte pomak ka paletama inspirisanim prirodom i teksturiranim materijalima. Zamislite bogate tonove kamena i gline, mat završne obrade i dodatno osvetljenje.

