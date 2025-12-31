ZA NJIM JE PLAKALA CELA BIVŠA JUGOSLAVIJA, NJENA SMRT JE OZNAČILA KRAJ JEDNE ERE: Ovo su poznati koji su nas napustili u 2025. godini!

Bili su ljudi koji su svojim delima ostavili neizbrisiv trag. Prisećamo se velikana koji su nas napustili u 2025. godini.

Godina 2025. obeležena je velikim gubicima kako na domaćoj, tako i u svetskoj javnosti. Mnoge istaknute ličnosti iz sveta kulture, muzike, mode i filma zauvek su nas napustile, ostavivši neizbrisiv trag u svojim oblastima.

Ovo su velikani koji su nas napustili u 2025. godini, koji će ostati zauvek upamćeni kao ljudi koji su učinili impresivne stvari u svom životu.

Halid Bešlić

Legendarni pevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je 07. oktobra 2025. u 72. godini nakon kratke borbe sa rakom bešike. Bešlić je hospitalizovan krajem augusta na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, i svi su nadala njegovom oporavku i povratku na scenu.

Mnoge kolege su mu javno upućivale reči podrške i želje za brzim ozdravljenjem, međutim, pevač je izgubio životnu bitku, a celo Sarajevo oplakivalo je njegov odlazak. Na sahrani su se pojavile mnogobrojne kolege i zvezde iz regiona, što samo govori o tome kakav je čovek bio.

LJiljana Jorgovanović

Novinarka i tekstopisac LJiljana Jorgovanović, napustila nas je 24. novembra nakon teške borbe sa bolešću u 66. godini. Sarađivala je sa Marinom Tucaković i bila je jedna od najboljih novinara bivše Jugoslavije, pisala je brojne reportaže po kojima je postala prepoznatljiva.

Poznata je po saradnji sa Svetlanom Cecom Ražnatović, Zdravkom Čolićem i Džejem, između ostalih.

Zdravko Šotra

Proslavljeni reditelj i scenarista Zdravko Šotra preminuo je 08. oktobra u 93. godini. Zdravko je bio poznati srpski filmski i televizijski reditelj i scenarista, poznat po brojnim ostvarenjima velike gledanosti na televiziji i u bioskopima, kao i po radu od osnivanja Televizije Beograd. Šotrina karijera obuhvatala je preko 120 filmova i televizijskih serija.

Režirao je filmove "Zona Zamfirova", "Boj na Kosovu", "Šešir profesora Vujića", "Santa Maria della Salute", kao i brojne TV serije.

Zdravko Šotra je preminuo mirno, usled starosti i prestanka rada srca.

Saša Popović

Saša Popović bio je jedan od najuticajnijih ljudi na balkanskoj muzičkoj sceni: muzičar, producent i televizijska ličnost koji je kao osnivač i kreativni direktor produkcije Grand, oblikovao karijere mnogih regionalnih zvezda i bio pokretač emisije "Zvezde Granda".

Rođen 24. aprila 1954. u Novom Sadu, decenijama je bio stub pop-folk industrije. Preminuo je 1. marta 2025. u Parizu nakon teške bolesti (rak sa metastazama), gde se lečio mesecima, okružen porodicom, nakon što mu se zdravstveno stanje naglo pogoršalo.

Iza sebe je ostavio neutešnu suprugu Suzanu Jovanović i ćerku Aleksandru, kao i Suzaninig sina Danijela, kojeg je gledao kao svog.

Milorad Milinković

Milorad Milinković, srpski filmski režiser i scenarista, preminuo je 6. januara 2025. Poznat i kao tragač iz kviza "Potera", Milorada je iznenadna smrt zatekla u porti crkve u Jabukovcu.

Kako prenose "Novosti", on je boravio u ovom mestu radi proslave Božića, prisustvovao je liturgiji u lokalnoj crkvi, gde mu je iznenada pozlilo. Hitna pomoć nije uspela da ga spase.

U privatnom životu bio je oženjen glumicom Jelenom Đukić, s kojom ima ćerku Divnu.

Dejan Matić

Glumac Dejan Matić preminuo je u 61. godini, potvrđeno je iz Beogradskog dramskog pozorišta. Umro je 5. februara 2025. posle duge i teške bolesti. Pamtimo ga po ulogama u "Mi nismo anđeli" i "Crnom Gruji". U seriji "Moj rođak sa sela" je igrao Stojana Katanića.

Ozi Ozborn

Sredinom jula 2025. godine, svet je zanemeo saznavši da je preminuo Ozi Ozborn, neprevaziđeni "Princ tame" i ikona koja je definisala hevi metal. Ozi je izdahnuo u 76. godini, nakon što su se komplikacije sa Parkinsonovom bolešću i respiratorni problemi naglo pogoršali.

Iako je tokom života preživeo neverovatne stvari, od teških nesreća do decenija poroka, srce rokenrol buntovnika prestalo je da kuca u njegovom porodičnom domu. NJegov odlazak u julu izazvao je talas tuge širom sveta, a muzički festivali koji su se održavali tog leta pretvoreni su u velike komemoracije u njegovu čast. Ostavio je iza sebe nasleđe koje će živeti večno kroz pesme grupe Blek Sabat i njegovu solo karijeru, potvrđujući status čoveka koji je bio veći od života.

Ozi Ozborn je preminuo okružen ljubavlju 22.jula u 76. godini, navodi se u saopštenju njegove porodice.

Đorđo Armani

Modni mag Đorđo Armani preminuo je u 91. godini života 04. septembra 2025.

Legendarni italijanski dizajner izdahnuo je u Milanu, gradu koji je zahvaljujući njemu decenijama bio prestonica svetskog stila i elegancije.

Armani je bio vizionar koji je redefinisao modernu garderobu, uvodeći revoluciju sa svojim neformalnim, ali savršeno krojenim odelima. NJegov rad obeležio je crvene tepihe širom sveta, a brend koji nosi njegovo ime postao je globalni sinonim za prefinjenost i luksuz koji ne vrišti. Do samog kraja ostao je na čelu svog carstva, insistirajući na nezavisnosti svoje modne kuće. NJegovim odlaskom u septembru završena je jedna od najznačajnijih epoha u istoriji svetske mode, ostavljajući iza sebe nasleđe koje će zauvek služiti kao standard za "večnu klasiku".

Preminuo je mirno, okružen porodicom, saopštila je Armani grupa. Teško je zamisliti svet mode bez imena Đorđa Armanija, čoveka koji je italijanski stil pretvorio u globalni simbol elegancije, jednostavnosti i savršenog kroja.

Mnogobrojne poznate ličnosti ispratile su umetnika na večni počinak u njegovoj rodnoj Italiji.

Džin Hekman

Oskarom nagrađeni glumac Džin Hekman i njegova supruga Betsi Arakava pronađeni su mrtvi u svom domu u Santa Feu, Novi Meksiko. Policija je na imanju zatekla horor, a daljom inspekcijom pronašli su i beživotno telo njihovog psa.

Supruga Oskarovca, Betsi Akarava, preminula je 11. februara u njihovoj porodičnoj kući u Novom Meksiku od teške plućne infekcije izazvane kontaktom sa zaraženim izmetom pacova. Samo nedelju dana kasnije, 95-godišnji Džin Hekman umro je od srčanih komplikacija, pri čemu je značajnu ulogu u njegovom stanju imala i uznapredovala Alchajmerova bolest.Tela su pronađena tek 26. februara.

Džin Hekman nije bio u dobrim odnosima sa svojom decom, sa kojom nije bio ni u kontaktu.

Na sahrani nisu imali ko da ih ožali, dok se borba za nasledstvo među decom nastavlja.

Dajana Kiton

Dobitnica Oskara, čija je blistava karijera trajala više od pola veka, umrla je u Kaliforniji u 79. godini 11. oktobra, potvrdila je njena porodica. Vest o smrti Dajane Kiton rastužila je celi svet. Kolege i obožavaoci se od nje opraštali na mrežama, a potom je porodica otkrila i uzrok smrti.

Američki mediji su objavili potresni snimak poziva Hitnoj pomoći, u kojem se navodi da je glumica bez svesti. NJena porodica otkrila da je slavna Dajana preminula od upale pluća.

Klaudija Kardinale

Klaudija Kardinale, ikona filmske umetnosti šezdesetih, preminula je 23. septembra u 87. godini u Nemuru kod Pariza.

Rođena u Tunisu, Kardinale je sarađivala sa nekim od najvećih italijanskih reditelja, uključujući Lukina Viskontija i Federika Felinija, a igrala je i rame uz rame sa najpoznatijim glumcima tog vremena, od Berta Lankastera do Alena Delona i Henrija Fonde.

Preminula je u Nemuru kod Pariza, u prisustvu svoje dece, potvrdio je njen agent za AFP.

Robert Redford

Legenda filmskog ekrana Robert Redford preminuo je u 89. godini 16. septembra. Oskarovac je preminuo u snu u utorak u svom domu u Juti, u blizini Prova, objavio je NJujork tajms.

Redford je decenijama bio jedan od vodećih holivudskih glumaca, pojavljujući se u blokbasterima kao što su "Buč Kasidi i Sandens Kid" i "Svi predsednikovi ljudi", i mnogim drugim. Šest meseci pred smrt glumio je u vestern seriji "Tamni vetrovi".

Kris Rija

Pevač Kris Rija, poznat po evergrinu "Driving Home for Christmas" kao i "Looking for the summer", preminuo je u 74. godini nakon kratke bolesti. NJegova supruga i dvoje dece oglasili su se saopštenjem u kojem su potvrdili tužnu vest i istakli da je Kris preminuo mirno u bolnici, okružen porodicom.

Brižit Bardo

Na samom izmaku godine, 28. decembra 2025. preminula je čuvena francuska umetnica Brižit Bardo u 91. godini nakon duge bolesti.

Bila je glumica, pevačica, manekenka i aktivistkinja za prava životinja, a poslednjih godina borila se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, zbog čega je nekoliko puta bila hospitalizovana.

Nazivali su je prvim seks simbolom. Vrlo brzo privukla je pažnju filmskih reditelja i debitovala na filmu početkom pedesetih. Pravu slavu stekla je filmom "I Bog stvori ženu" (1956), koji ju je proslavio širom sveta.

Brižit Bardo nije bila u dobrim odnosima sa svojom porodicom, ipak njen odnos prema sinu mnoge je iznenadio. NJen život je bio veoma uzbudljiv, a često se zaljubljivala, patila, razvodila pa se opet udavala, a nakon što je ostala trudna odmah je htela da se reši deteta. Sopstvenu trudnoću je poistovetila sa bolešću, a nakon što u Francuskoj nije uspela da se reši deteta, odlučila je da se uda za oca tog deteta, Žaka Šarijea, piše "Mondo".

Papa Franja

Ove godine napustio nas je i papa Franja. Preminuo je u 89. godini u Domu svete Marte na Vaskršnji ponedeljak. Dan ranije, na Vaskrs, papa Franja se pojavio pred vernicima na Trgu svetog Petra u Vatikanu u invalidskim kolicima.

Sa balkona bazilike svetog Petra mahnuo je hiljadama okupljenih vernika i kratko im poželeo: "Srećan Vaskrs".

Zvanično je potvrđeno da je Papa preminuo od posledicamoždanog udara(cerebralnog insulta) koji je doveo do prestanka rada srca.

Papa Franja je još 2023. godine izrazio želju da ne bude sahranjen u kripti bazilike Svetog Petra, kao što je to običaj, već u bazilici Svete Marije Velike (Santa Maria Maggiore), zbog svoje velike pobožnosti prema Bogorodici.

Ostaće upamćen kao čovek velikog srca, kome nije bilo važno da li je neko crn ili beo, da li je gej ili je strejt, jer su svi isti u Božijim očima. Jedina razlika za njega je postojala između dobrih i loših ljudi.

Katoličku crkvu je reformisao i približio savremenom svetu.

NJegov naslednik, koji je izabran na konklavi u maju 2025. godine, uzeo je ime Lav XIV.

Gabi Novak

avgustu u 90. godini. Tokom bogate karijere snimila je niz albuma i pesama, te sarađivala sa vrhunskim kompozitorima i muzičarima.

Redovno je nastupala na velikim festivalima zabavne muzike, poput Zagrebačkog festivala, Melodija Jadrana i Beogradskog proleća, gradeći opus prožet džezom, svingom, francuskom šansonom i popom. Repertoar joj je obuhvatao pop i džez, a već tokom šezdesetih stekla je veliku popularnost i priznanja kritike. NJeni najpoznatiji hitovi su: "LJubav ili šala", "Oči", "Zbogom", "Pamtim samo sretne dane", "Što je ljubav", "Za mene je sreća", "Nada", "Hrabri ljudi"...

Gabi Novak preminula je samo dva meseca nakon gubitka sina Matije Dedića. Umrla je od upale pluća u bolnici u Zagrebu.

Val Kilmer

Legendarni holivudski glumac Val Kilmer preminuo je 1. aprila u 65. godini života u Los Anđelesu. Iako se godinama hrabro borio sa posledicama raka grla, njegova ćerka Mercedes potvrdila je da je neposredni uzrok smrti bila upala pluća. Kilmer će ostati upamćen po nezaboravnim ulogama poput Ajsmena u kultnom filmu "Top Gan", Džima Morisona u "The Doors", ali i kao jedan od onih koji su obukli kostim Betmena.

NJegovo poslednje emotivno pojavljivanje u nastavku "Top Gan: Maverik" 2022. godine ostalo je zabeleženo kao jedan od najdirljivijih momenata moderne kinematografije.

Dejvid Linč

Svet filma izgubio je jednog od svojih najvećih vizionara 16. januara, kada je u 78. godini preminuo Dejvid Linč. Tvorac kultne serije "Tvin Piks" i filmova poput "Plavi somot" i "Maland drajv", Linč je bio majstor nadrealizma koji je redefinisao granice umetnosti. Porodica se od njega oprostila citirajući njegove reči: "Držite oko na krofni, a ne na rupi", uz poruku da je svet ostao prazniji bez čoveka koji je umeo da oživi najdublje snove i košmare na velikom platnu.

Majkl Medsen

U julu nas je, u 67. godini, napustio Majkl Medsen, glumac prepoznatljiv po ulogama opasnih momaka sa harizmom. Pronađen je bez znakova života u svom domu u Malibuu, a uzrok smrti bio je srčani zastoj.

Medsen je bio muzaKventina Tarantina, ostavivši neizbrisiv trag u filmovima "Ulični psi", "Ubiti Bila" i "Podlih osam". Neposredno pre smrti radio je na nekoliko nezavisnih projekata i pripremao novu knjigu poezije, ostajući do kraja veran svom imidžu holivudskog autsajdera.

Feliks Baumgartner

Austrijski ekstremni sportista Feliks Baumgartner, čovek koji je 2012. godine skočio sa ivice svemira, tragično je nastradao 17. jula u 56. godini. Ironijom sudbine, čovek koji je probio zvučni zid u slobodnom padu, život je izgubio tokom paraglajdinga u Italiji. Veruje se da je tokom leta osetio iznenadnu slabost, nakon čega je izgubio kontrolu i pao. Svet će ga pamtiti kao pionira koji je pomerio granice ljudske izdržljivosti i hrabrosti.

Rob Rajner

Godinu je obeležila i nezapamćena tragedija u porodici slavnog reditelja Roba Rajnera. Sredinom decembra, on i njegova supruga, producentkinja Mišel Singer Rajner, pronađeni su usmrćeni u svom domu u Brentvudu.

Za ovaj strašan zločin osumnjičen je njihov sin Nik Rajner, koji je godinama imao problema sa mentalnim zdravljem i zavisnošću. Rob Rajner, autor remek-dela "Kada je Hari sreo Sali" i "Princeza nevesta", bio je jedan od stubova Holivuda čiji je kraj duboko potresao čitavu industriju.

Džejn Gudal

Početkom oktobra, u 91. godini, napustila nas je Džejn Gudal, svetski poznata primatološkinja i aktivistkinja. Žena koja je decenije provela proučavajući šimpanze u Tanzaniji i koja je promenila naše razumevanje odnosa čoveka i životinja, preminula je mirno u Kaliforniji. Do poslednjeg daha bila je neumorni borac za zaštitu prirode, ostavljajući iza sebe nasleđe nade i poruku da svaki pojedinac može napraviti promenu.

(Stil)

BONUS VIDEO: