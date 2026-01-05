ZGODNI ITALIJAN ZA KOJIM LUDUJE POLA PLANETE SE VERIO: Upoznao je pre tri godine, osvanuo verenički prsten! (FOTO)

Istina je! Damijano David zaprosio je devojku Dav Kameron nakon dve godine veze, a fotografije vereničkog prstena, kao i zaljubljenog para osvanule su na mrežama.

Vest da je Damijano David zaprosio devojku Dav Kameron nakon dve godine veze nije nova, jer se prvi put u javnosti pojavila krajem oktobra prošle godine. Strani i domaći mediji tada su preneli divnu vest, no par se nije oglašavao povodom tog pitanja.

Ćutanju je došao kraj, a zaljubljeni golupčići su na mrežama, u vidu romantičnih fotografija, konačno potvrdili vest - da, zaista su se verili.

"Moj najdraži deo života. Srećna Nova godin", napisala je 29-godišnja Kameron, te objavila seriju fotografija sa svojim verenikom. Pažnju je privukao dijamantski prsten koji je blistao na ruci.

Fanovi slavnog zavodnika, ali i njegove lepotice odmah su reagovali na objavu, te su im jednostavno poželeli sve najelpše u zajedničkom životu.

"Toliko ljubavi, srećno", "Zaslužujete svu sreću na svetu", "Čestitke, zasita ste prelepi", samo su neki komentari...

Podsetimo, Dav i Damijano upoznali su se 2022. godine na dodeli MTV Video Music nagrada i čini se da je to bio sudbinski susret.

Odmah su ostali u kontaktu, a glasine o ljubavnoj vezi počele su krajem 2023. godine, nakon što su nekoliko puta uhvaćeni zajedno.

(Super žena)

