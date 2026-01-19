CRVENO NIKAKO NE JEDITE I NE PIJTE: Sutra je Sveti Jovan - koje običaje moramo da ispoštujemo?

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra obeležavaju Svetog Jovana Krstitelja.

Ovaj praznik je četvrti po broju svečara koji ga proslavljaju, a u našem narodu poznati su brojni običaji.

Takođe je ovaj datum u kalendar upisan crvenim slovom, što znači da ne treba raditi kućne, niti bilo koje druge poslove. Sveti Jovan se naziva Krstiteljem zato što je u reci Jordan krstio Isusa Hrista.

Na sutrašnji dan jevanđelista i apostol Luka poželeo je da prenese telo Svetog Jovana iz Sevastije, gde ga je posekao Irod, u Antiohiju, rodno mesto Jovanovo, ali je uspeo da izmoli samo Jovanovu ruku.

Srpski narod izuzetno poštuje Svetog Jovana, pa je kao narodna izreka zabeleženo: "Nad Jovanom višeg i pribranijeg nema".

Običaji na Svetog Jovana

Nikako ne treba da se jede ili pije nešto crveno, jer podseća na prolivenu krv Svetog Jovana Krstitelja.

Na taj dan se ne veseli, niti se u ruke uzima nož, u znak sećanja na stradanje Jovanovo. Veruje se, da na ovaj praznik, ne treba jesti ništa iz tanjira, niti sa tacne. Takođe, izbegava se bilo kakav rad, kako napolju tako i domu.

U srpskom narodu postoji običaj bratimljenja - "po Bogu i svetom Jovanu", a Jovanjdan je jedna od najčešćih slava.

Za ovaj dan vezuje se i čudo

Jevanđelist Luka hteo je da prenese Jovanovo telo iz Sevastije gde je velikog proroka posekao car Irod. Uspeo je samo da prenese jednu ruku u Antiohiju, svoje rodno mesto, gde je čuvana do desetog veka.

Posle je preneta u Carigrad, odakle je nestala u vreme Turaka. Priča se da je svake godine na svetiteljev dan sveti arhijerej iznosio pred narod njegovu ruku.

Kada bi se javljala raširena najavljivala je rodnu i godinu obilja, a kada bi bila zgrčena predskazivala je i nerodnu i gladnu godinu.

Poznato je da se za Jovanjdan stvaraju kumstva i velika prijateljstva, ali je i rasprostranjeno verovanje da na dan Svetog Jovana Krstitelja ne bi trebalo da uzimete nož u ruke!

