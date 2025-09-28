KADA TURCI PRIČAJU SRPSKI A DA TO I NE ZNAJU: Reči koje su preživele vekove

Kada narod živi vekovima u dodiru s drugim narodom, reči postaju mostovi. Srpske reči ulazile su u svakodnevni turski govor, prilagođavale se izgovoru i pisanju, ali nikada nisu nestale. One su preživele promene carstava, padove i uspon civilizacija – i do danas ostale u jeziku miliona ljudi.

Malo je poznato da su sultani i velikaši Osmanskog carstva vekovima učili i govorili srpski jezik. Razlog nije bio samo u osvajanju Balkana, već i u praktičnosti – Srbi su činili značajan deo carstva, a mnogi su zauzimali važne položaje u vojsci i administraciji. Srpski jezik se čuo na trgovima, u vojničkim logorima, pa čak i u odajama Topkapi palate.

Reči koje svedoče o zajedničkoj prošlosti

Mnogo reči koristimo i danas, a da nam je teško reći gde im je tačno „kuća“. Evo nekoliko primera:

Čaša – isto značenje i u srpskom i u turskom, jedan od najprepoznatljivijih primera.

Peškir – nezaobilazna reč, gotovo identična u oba jezika.

Pamuk – i danas označava pamuk, tkaninu i materijal, a poreklo vodi upravo sa Balkana.

Dušek – reč koju koriste i Turci i Srbi, nastala iz potrebe svakodnevice.

Ajvar – nezaobilazna balkanska poslastica, koja je našla put i u turski rečnik.

Biber – začin koji se u oba jezika izgovara isto i ima isto značenje.

Čarapa – reč koju i danas Turci koriste gotovo u istom obliku.

Svaka od ovih reči je mali trag istorije – dokaz kako kultura jednog naroda postaje deo drugog.

Jezik kao čuvar sećanja

Kada Srbin i Turčin danas sednu za sto i razgovaraju, iznenada se u govoru pojavi poznata reč – i odmah nastaje osećaj bliskosti. To je podsetnik da jezici nisu zidovi, već mostovi. U njima se kriju priče o trgovcima, ratnicima, majstorima i domaćicama, o običnom životu ljudi koji su kroz vekove delili isti prostor.

Srpske reči u turskom jeziku nisu samo lingvistička zanimljivost – one su dokaz da istoriju ne pišu samo ratovi i granice, već i reči koje prežive sve oluje vremena.

